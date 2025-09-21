Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Advertisement

Advertisement

«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (…) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

Rockets were just fired toward Ashdod from Gaza.



I heard the interception pic.twitter.com/htrD7YWMLF September 21, 2025