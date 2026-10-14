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Οι συνοριακές και αστυνομικές αρχές θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για πρόσωπα που συνιστούν απειλή, αξιοποιώντας πληροφορίες από διεθνείς εταίρους και την Europol.

Αυτή η αναβάθμιση του συστήματος στοχεύει στον περιορισμό των κενών ανταλλαγής πληροφοριών και στην ενίσχυση της ασφάλειας εντός της Ευρώπης.

Η καταχώριση των συγκεκριμένων ειδοποιήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα την έκδοση εντάλματος σύλληψης, καθώς εξαρτάται από την κατηγορία της κάθε καταχώρισης.

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Από αύριο, 15 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), δίνοντας στις αστυνομικές και συνοριακές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για υπόπτους τρομοκρατίας και σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος.

Η νέα κατηγορία ειδοποιήσεων επιτρέπει την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

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Με την υποστήριξη της Europol, τα κράτη μέλη θα μπορούν να καταχωρίζουν στο SIS αξιόπιστες πληροφορίες εξωτερικών εταίρων.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν ξένους τρομοκράτες μαχητές, πρόσωπα που εμπλέκονται ως ύποπτοι σε έρευνες για σοβαρά εγκλήματα, καθώς και άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες συμμετοχής σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με τη νέα λειτουργία, ένας συνοριοφύλακας ή αστυνομικός θα μπορεί να εντοπίζει σχετική ειδοποίηση στο SIS, ακόμη και όταν η πληροφορία προέρχεται από χώρα εκτός ΕΕ.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα κενά στην ανταλλαγή πληροφοριών και να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως άτομα που ενδέχεται να συνιστούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Η καταχώριση μιας τέτοιας ειδοποίησης δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με ένταλμα σύλληψης, καθώς το SIS διαθέτει διαφορετικές κατηγορίες καταχωρίσεων, ανάλογα με τον σκοπό τους.

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Βίρκουνεν: Οι τρομοκράτες δεν σταματούν στα σύνορά μας

«Οι τρομοκράτες και οι σοβαροί εγκληματίες δεν σταματούν στα σύνορά μας και το ίδιο δεν πρέπει να συμβαίνει με τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να τους σταματήσουμε», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βίρκουνεν.

Όπως υπογράμμισε, η αναβάθμιση του συστήματος καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας ProtectEU.

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Από την πλευρά του, ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τόνισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης είναι τόσο ισχυρή όσο και οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση πληροφοριών από διεθνείς εταίρους θα επιτρέψει στους συνοριοφύλακες και στους αστυνομικούς, από τα εξωτερικά σύνορα έως τους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων, να εντοπίζουν απειλές προτού προκαλέσουν ζημιά.

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία αστυνομικής και συνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει ειδοποιήσεις για καταζητούμενα και εξαφανισμένα πρόσωπα, εντάλματα σύλληψης και απαγορεύσεις εισόδου ή παραμονής.

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Οι υφιστάμενες λειτουργίες του παραμένουν σε ισχύ, ενώ η νέα δυνατότητα ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.