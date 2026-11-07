Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 50χρονη Ρουτσίρα Ρανασίνγκα από τη Σρι Λάνκα παραμένει εγκλωβισμένη στις Νήσους Κουκ για τρία χρόνια, αδυνατώντας να επιστρέψει στην πατρίδα της λόγω συνεχών απορρίψεων των αιτήσεων διέλευσης.

Η γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μετά από λανθασμένες συμβουλές που έλαβε για το μεταναστευτικό της καθεστώς, οι οποίες την οδήγησαν να εγκαταλείψει τη Νέα Ζηλανδία.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας απορρίπτουν τις αιτήσεις της, εκφράζοντας αμφιβολίες για τις προθέσεις της, ενώ η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα λόγω του εγκλεισμού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα καταβάλλει προσπάθειες για τον επαναπατρισμό της, καθώς η οικογένειά της ανησυχεί έντονα για την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απίστευτη περιπέτεια ζει εδώ και τρία χρόνια η 50χρονη Ρουτσίρα Ρανασίνγκα, η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη στις Νήσους Κουκ, στον Νότιο Ειρηνικό, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα της, τη Σρι Λάνκα. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να εξασφαλίσει άδεια διέλευσης, τόσο η Νέα Ζηλανδία όσο και η Αυστραλία απορρίπτουν τις αιτήσεις της, αφήνοντάς την ουσιαστικά χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η ίδια έχει φτάσει στο σημείο να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να ταξιδέψει ακόμη και «με χειροπέδες, δεμένη και φιμωμένη», αρκεί να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Όπως εξομολογείται στο BBC, το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά της. Ο μοναχογιός της πρόκειται να παντρευτεί τον Νοέμβριο, ενώ η μητέρα της αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο.

Advertisement

Advertisement

«Θα κάνω ό,τι μου ζητήσουν. Θέλω μόνο να πάω σπίτι μου», λέει συγκινημένη.

Πώς βρέθηκε εγκλωβισμένη στις Νήσους Κουκ

Η ιστορία της ξεκίνησε το 2018, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Σρι Λάνκα, καθώς η μικρή επιχείρηση παραγωγής μπλουζών που διατηρούσε αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αδυνατώντας να αποπληρώσει τα δάνειά της, αποφάσισε να μετακομίσει στο Χονγκ Κονγκ, όπου εργάστηκε ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας ηλικιωμένους και παιδιά.

Ο σύζυγός της, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά, είχε πεθάνει περίπου επτά χρόνια νωρίτερα, όπως ανέφερε ο αδελφός της στο BBC Sinhala.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία με τουριστική βίζα διάρκειας δύο μηνών. Λίγο πριν από τη λήξη της, με τη βοήθεια διερμηνέα, υπέβαλε αίτημα ασύλου, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές από τους δανειστές της στη Σρι Λάνκα.

Στη συνέχεια απέκτησε προσωρινή άδεια εργασίας, η οποία της επέτρεπε να απασχοληθεί σε διάφορες επιχειρήσεις. Βρήκε δουλειά σε εστιατόριο, το οποίο μάλιστα δέχθηκε να τη στηρίξει για την έκδοση επαγγελματικής βίζας. Ωστόσο, η αίτησή της απορρίφθηκε, καθώς οι αιτούντες άσυλο στη Νέα Ζηλανδία κατά κανόνα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαφορετικό τύπο βίζας όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματός τους.

New details have emerged about a Sri Lankan woman stranded in the Cook Islands for nearly three years, with the BBC revealing how immigration advice and repeated visa rejections have left her unable to return home. Newswire reported her situation on October 21, which highlighted her unsuccessful attempts to obtain transit visas through New Zealand and Australia. In a new report, BBC identified the woman as 50-year-old Ruchira Ranasingha, who left Sri Lanka in 2018 after financial difficulties forced her to close her small T-shirt factory. She initially moved to Hong Kong to work as a caregiver before travelling to New Zealand in December 2022, where she subsequently applied for asylum. According to the BBC, Ranasingha later received advice from an immigration consultancy to leave New Zealand temporarily and apply for an employment visa from overseas. She travelled to the Cook Islands, but her employment visa application was rejected. Leaving New Zealand had also breached the conditions of her existing asylum-linked visa. The BBC reported that three applications for New Zealand transit visas and four applications for Australian transit visas were rejected, leaving her without a practical route back to Sri Lanka. Her attempts to travel through Hawaii or Tahiti have also failed because of visa biometric requirements. Ranasingha, whose only son is getting married in November, expressed her desperation to return home. “I will do anything they ask of me – I just want to go home,” she told the BBC. The report also revealed that a hotel in the Cook Islands has allowed her to stay free of charge, while local residents have provided food, clothing and other assistance. Immigration New Zealand told the BBC that her transit visa applications were rejected because authorities were not satisfied she genuinely intended to transit through the country. In a significant development, Sri Lanka’s Foreign Ministry confirmed to the BBC that it was taking steps to facilitate her return. The Ministry said officials at the Sri Lankan High Commission in Wellington were working with New Zealand authorities to find a solution. Meanwhile, her family has expressed growing concern over her prolonged ordeal and its impact on her well-being. (Newswire) Read the full BBC report: I’ve been stuck on a tiny Pacific island for years and can’t get a transit visa to fly home. Advertisement November 1, 2026

Η συμβουλή που άλλαξε τη ζωή της

Σε εκείνο το σημείο απευθύνθηκε στην εταιρεία Immigration & Secretarial Services, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, την καθησύχασε ότι θα μπορούσε να υποβάλει νέα αίτηση για άδεια εργασίας από το εξωτερικό.

Η διευθύντρια της εταιρείας, Σιλβιάν Γκαλάν, φέρεται να της έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι θα ξεκινούσε τη διαδικασία μόλις εκείνη εγκατέλειπε τη Νέα Ζηλανδία.

Η Ρανασίνγκα ακολούθησε τη συμβουλή και ταξίδεψε στις Νήσους Κουκ, σχεδιάζοντας να παραμείνει εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Advertisement

Ωστόσο, η νέα αίτηση απορρίφθηκε. Επιπλέον, με την αναχώρησή της από τη Νέα Ζηλανδία είχε παραβιάσει τους όρους της άδειας που συνδεόταν με το αίτημα ασύλου της. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν επρόκειτο πλέον να της χορηγήσουν νέα βίζα.

Η Γκαλάν υποστήριξε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να τη βοηθήσει, επικοινωνώντας ακόμη και με πολιτικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο τότε υπουργός Μετανάστευσης Κρις Πενκ. Σύμφωνα με τη Ρανασίνγκα, ωστόσο, η σύμβουλός της παραδέχθηκε τελικά ότι είχε κάνει λάθος και ότι δεν μπορούσε να προσφέρει άλλη βοήθεια.

Όταν της πρότεινε να επιστρέψει στην πατρίδα της, εκείνη συμφώνησε. Μόνο που η επιστροφή αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη από όσο φανταζόταν.

Advertisement

Απορρίψεις από Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο με εισιτήριο της Air New Zealand για τη Σρι Λάνκα, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί χωρίς βίζα διέλευσης από τη Νέα Ζηλανδία.

Έκτοτε, έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις στις αρχές της Νέας Ζηλανδίας και τέσσερις στην Αυστραλία, χωρίς αποτέλεσμα. Όλες απορρίφθηκαν, καθώς οι αρχές δεν πείστηκαν ότι σκοπεύει πραγματικά να χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες χώρες αποκλειστικά ως ενδιάμεσους σταθμούς για να επιστρέψει στη Σρι Λάνκα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ταϊτής και Χαβάης αποδείχθηκαν επίσης αδιέξοδες. Και οι δύο προορισμοί απαιτούν την παροχή βιομετρικών στοιχείων, διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία στη Νέα Ζηλανδία.

Advertisement

Ακόμη και όταν η Ρανασίνγκα υπέβαλε νέα αίτηση, εξηγώντας την κατάσταση, επικαλούμενη τον επικείμενο γάμο του γιου της και τα προβλήματα υγείας της μητέρας της, έλαβε και πάλι αρνητική απάντηση.

Advertisement

«Έχω χάσει τόσα χρήματα σε εισιτήρια. Σχεδόν τέσσερα χρόνια υποβάλλω τη μία αίτηση μετά την άλλη και τίποτα δεν πετυχαίνει», λέει.

Ζει δωρεάν σε ξενοδοχείο, αλλά φοβάται για την υγεία της

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν τόπο που για εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί ονειρεμένο τουριστικό προορισμό, η καθημερινότητά της απέχει πολύ από την εικόνα ενός τροπικού παραδείσου.

Το ξενοδοχείο όπου φιλοξενείται της έχει παραχωρήσει δωρεάν ένα δωμάτιο στους χώρους διαμονής του προσωπικού, ενώ κάτοικοι της περιοχής τής προσφέρουν τρόφιμα και ρούχα. Ένας από τους διευθυντές του ξενοδοχείου τής χάρισε, μάλιστα, μια ραπτομηχανή, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει ένα μικρό εισόδημα.

Advertisement

Η ίδια αναγνωρίζει τη συμπαράσταση που έχει δεχθεί από τους κατοίκους, ωστόσο το παρατεταμένο άγχος έχει αρχίσει να επηρεάζει την υγεία της.

«Φοβάμαι ότι κάτι θα μου συμβεί», αναφέρει, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που βιώνει.

Ο δικηγόρος Άλαστερ ΜακΚλάιμοντ, ειδικός στο μεταναστευτικό δίκαιο με έδρα το Ώκλαντ, εκτιμά ότι η γυναίκα έλαβε εξαιρετικά κακές συμβουλές, οι οποίες ενδεχομένως δεν προήλθαν από εξειδικευμένο νομικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει πληρώσει χιλιάδες δολάρια Νέας Ζηλανδίας στην εταιρεία που ανέλαβε την υπόθεσή της. Η διευθύντριά της δεν απάντησε στα ερωτήματα του BBC.

Ο δικηγόρος εξηγεί ότι οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ενδέχεται να θεωρούν πως η Ρανασίνγκα δεν έχει πραγματική πρόθεση να επιστρέψει στη Σρι Λάνκα, καθώς στο παρελθόν είχε υποστηρίξει, στο πλαίσιο του αιτήματος ασύλου της, ότι κινδύνευε εκεί. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εξασφάλιση άδειας διέλευσης από άλλες χώρες.

Η προσπάθεια της Σρι Λάνκα για τον επαναπατρισμό της

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε στο BBC ότι απέρριψε τις επανειλημμένες αιτήσεις της, καθώς δεν πείστηκε ότι η γυναίκα είχε πραγματική πρόθεση να διέλθει από τη χώρα και να συνεχίσει το ταξίδι της.

Εκπρόσωπος του γραφείου του υπουργού Μετανάστευσης διευκρίνισε επίσης ότι η προσφορά της να ταξιδέψει με χειροπέδες και συνοδεία δεν αναιρεί τη δυνατότητά της να ζητήσει άσυλο κατά την άφιξή της.

Η Αυστραλία απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει την επιστροφή της, σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας στο Ουέλινγκτον και τις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας.

Η οικογένειά της, ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί. Ο αδελφός της περιγράφει την ψυχολογική της κατάσταση ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη και αποκαλύπτει ότι σε μία από τις τελευταίες συνομιλίες τους τού είπε πως, αν δεν μπορούν να την επιστρέψουν ζωντανή στην πατρίδα της, ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να επαναπατρίσουν τη σορό της.

Για τη Ρουτσίρα Ρανασίνγκα, οι εξωτικές παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά των Νήσων Κουκ έχουν μετατραπεί σε ένα μέρος από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Και το μόνο που ζητά πλέον είναι να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά της.

Με πληροφορίες από το BBC