Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να κάθεται δίπλα στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της κηδείας του Τσάρλι Κερκ.

Οι δύο άνδρες είχαν μια σύντομη συνομιλία, και σύμφωνα με την ειδικό στην ανάγνωση χειλιών Nicola Hickling, που μίλησε στη Daily Mail, μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι ειπώθηκε.

Ο Τραμπ ρώτησε «Τι κάνεις;» και χαιρέτησε τον Μασκ, ο οποίος φάνηκε να σηκώνει τους ώμους του, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο δισεκατομμυριούχος ήθελε να συζητήσουν.

«Ας προσπαθήσουμε να βρούμε πώς να ξαναβρούμε τον δρόμο μας», είπε ο Τραμπ, με τον Μασκ να κουνάει το κεφάλι του και τον πρόεδρο να του σφίγγει το χέρι.

«Φαινομενικά του είπε «μου έλειψες»», σχολίασε η Hickling, προσθέτοντας ότι ο Μασκ έγνεψε ξανά πριν σηκωθεί και αποχωρήσει.

He then leaned in with a suggestion:… pic.twitter.com/pGGECLKxMx — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 22, 2025

Η συνάντηση δείχνει ότι οι σχέσεις Τραμπ–Μασκ φαίνεται να βελτιώνονται. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση των δύο ανδρών από τότε που ο Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας στα τέλη Μαΐου, μετά τη ρήξη με τον Τραμπ, τον οποίο είχε επικρίνει για το φορολογικό νομοσχέδιο-ορόσημο, υποστηρίζοντας ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μασκ στον Λευκό Οίκο και την προεκλογική εκστρατεία πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, οι δύο φαινόταν αχώριστοι. Η πρόσφατη συνάντηση θεωρείται από τα CNN και FOX ως μια συμβολική επανασύνδεση, θέτοντας το ερώτημα: ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή πρόκειται απλώς για μια «τυχαία στιγμή»;