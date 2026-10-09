Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ισχυροί υδροστρόβιλοι έπληξαν τη δυτική Σικελία, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, δημόσιες υποδομές και αγροτικές εκτάσεις στην επαρχία Τράπανι.

Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τον τραυματισμό αρκετών πολιτών, με ορισμένους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία για παροχή πρώτων βοηθειών και χειρουργική επέμβαση.

Στο Πετροζίνο, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν αυτοκίνητο σε χαράδρα και κατέστρεψαν ολοσχερώς αρκετές κατοικίες, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να οργανώσουν προσωρινή φιλοξενία για τους πληγέντες.

Οι ζημιές εκτείνονται σε οδικά δίκτυα, αθλητικές εγκαταστάσεις και σχολικά κτίρια, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα δύο ισχυρών υδροστροβίλων στη δυτική Σικελία. Τα εντυπωσιακά αλλά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σχηματίστηκαν στη θάλασσα, κοντά στο λιμάνι της Μαρσάλα, και στη συνέχεια κινήθηκαν προς την ξηρά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Τράπανι και αφού έφτασαν στη στεριά, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, δημόσιες υποδομές και αγροτικές εκτάσεις. Από το πέρασμά τους υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ αρκετοί πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

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Χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων ήταν το περιστατικό στο Πετροζίνο, όπου ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και κατέληξε σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

JUST IN – Massive tornado tears through western Sicily in Marsala, sending multiple cars flying into the air pic.twitter.com/r1SsRqGA50 October 9, 2026

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένας 70χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στα Επείγοντα με πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρότι η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή, ο ίδιος διατηρούσε τις αισθήσεις του και είχε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν στο χειρουργείο και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, στο Παλέρμο.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο της Μαρσάλα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, εκδορές και κοψίματα. Στο νοσοκομείο της Ματσάρα ντελ Βάλο ενεργοποιήθηκε το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών με μαζική προσέλευση τραυματιών (PEIMAF).

Ζημιές σε σπίτια και υποδομές

Ιδιαίτερα σοβαρή αξιολογείται η κατάσταση στο Πετροζίνο, όπου αρκετές κατοικίες υπέστησαν σημαντικές φθορές, ενώ ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στην περιοχή αναφέρθηκαν επίσης τέσσερις ελαφρά τραυματίες.

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❗️Danni diffusi a sud di Marsala (TP) a seguito del passaggio di un tornado questa mattina.



Danni diffusi e diversi feriti. Video di Panificio Maltese e Sebastiano Grasso. pic.twitter.com/1bPedr2Jg3 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 9, 2026

Ο δήμαρχος της περιοχής, Τζάκομο Αναστάζι, γνωστοποίησε ότι μεταξύ των πληγέντων βρίσκονται και δύο εργαζόμενοι στο δημοτικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, ενώ στο δημοτικό στάδιο κατέρρευσε τμήμα του τοίχου. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές οργανώνουν την προσωρινή φιλοξενία όσων κατοίκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εξαιτίας των ζημιών.

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Ζημιές καταγράφηκαν, τέλος, και στο σχολείο «Alcide De Gasperi», στην περιοχή Τερενόβε της Μαρσάλα, με τις εγκαταστάσεις να επηρεάζονται από το πέρασμα των υδροστροβίλων.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti pic.twitter.com/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

❗️Numerosi danni alla scuola di Terrenove Bambina di Marsala a seguito del passaggio del tornado di questa mattina.



Ci sarebbero feriti anche tra i bambini e il personale scolastico. Video di TP24 – Il territorio in diretta. https://t.co/fV0JA1mQyY pic.twitter.com/1aWXeaNLOx Advertisement October 9, 2026