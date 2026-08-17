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Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τον συνωστισμό της τοπικής γιορτής για να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου και να αφαιρέσουν τους πίνακες.

Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό για το κοινό μετά το περιστατικό.

Αναλυτές εκτιμούν πως η διοχέτευση των έργων στη νόμιμη αγορά είναι αδύνατη λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητάς τους και της σπανιότητάς τους.

Τα κλεμμένα αντικείμενα πιθανότατα θα παραμείνουν σε κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος ως αντάλλαγμα για άλλες παράνομες δραστηριότητες.

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Μία ακόμη ληστεία σε Μουσείο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μουσείο της Μεσσήνης (MuMe) στη Σικελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο βράδυ περίπου στις 9:50 μ.μ , τέσσερα ανεκτίμητα αριστουργήματα της Αναγέννησης εκλάπησαν από το συγκεκριμένο Μουσείο με τους ληστές να βρίσκουν την ευκαιρία να δράσουν, εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό και την αναστάτωση που επικρατούσαν στην κεντρική πλατεία (Piazza Duomo) της Μεσσήνης, όπου είχε στηθεί μεγάλη γιορτή για τον Δεκαπενταύγουστο (Ferragosto).

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Πώς έγινε η ληστεία

Παρόλο που η ασφάλεια του Μουσείου ήταν αυξημένη, οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο, παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας και έκλεψαν 4 διάσημους πίνακες του κορυφαίου Σικελού αναγεννησιακού ζωγράφου, Αντονέλο ντα Μεσίνα, αξίας μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απουσία των έργων έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, Κυριακή, με το μουσείο να κλείνει άμεσα για το κοινό. Οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν συνολικά τέσσερα έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα. Πρόκειται για τρία πάνελ από το πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου, που χρονολογείται από το 1473. Οι δράστες είχαν αποσπάσει και τα πέντε πάνελ από το κάδρο, ωστόσο άφησαν πίσω δύο από αυτά, κρυμμένα πίσω από έναν τοίχο.

Από το μουσείο αφαιρέθηκε επίσης ένας πίνακας διπλής όψης, με την Παναγία και τον Νεκρό Χριστό (Πιετά), ο οποίος βρισκόταν σε θωρακισμένη προθήκη που παραβιάστηκε.

Σύμφωνα με τον Έντσο Καρούσο, το διεθνές ενδιαφέρον για τον σπουδαίο καλλιτέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης αυξήθηκε σημαντικά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε τον αναθηματικό πίνακα «Ecce Homo» έναντι 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Τι θα απογίνουν τα κλεμμένα έργα

Αναλυτές της Ένωσης για την Έρευνα Εγκλημάτων κατά της Τέχνης (ARCA) εκτιμούν ότι, λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας των έργων, είναι πρακτικά αδύνατο να διοχετευθούν στη νόμιμη αγορά.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνουν στα χέρια εγκληματικών δικτύων και να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση ή αντάλλαγμα σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, αντί να καταλήξουν σε ιδιώτες συλλέκτες.

Η κλοπή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας της Πάρμα ότι εντόπισε και ανέκτησε τρία κλεμμένα έργα των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, συνολικής αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πέντε άτομα συνελήφθησαν για την κλοπή, η οποία είχε σημειωθεί στις 22 και 23 Μαρτίου από το Ίδρυμα Magnani Rocca, στην επαρχία της Πάρμας.