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Η ομάδα αγόρασε ένα ακίνητο στο Σαλέμι και καταγράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προσπάθειες ανακαίνισης του κτιρίου, το οποίο παρουσίαζε σοβαρές φθορές.

Οι νεαροί άνδρες στοχεύουν στην ολοκλήρωση των εργασιών εντός τριμήνου, αντιμετωπίζοντας παράλληλα διάφορες τεχνικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος.

Ειδικοί στον τομέα των ακινήτων προειδοποιούν ότι το κόστος ανακαίνισης τέτοιων κατοικιών είναι ιδιαίτερα υψηλό και περιλαμβάνει επιπρόσθετες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Η πραγματική δαπάνη για την αποκατάσταση ενός τέτοιου σπιτιού μπορεί να ξεπεράσει σημαντικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ.

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Θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά δεν είναι. Τέσσερις φίλοι από την Αυστραλία, έχοντας αγανακτήσει με τις υψηλές τιμές στη στέγαση, τα παράτησαν όλα, ταξίδεψαν στην Ιταλία και βρήκαν ένα σπίτι στη Σικελία έναντι 1 ευρώ!

Η περιπέτεια των τεσσάρων φίλων

«Είμαστε τέσσερις κολλητοί από την Αυστραλία που βαρεθήκαμε τις τιμές των ακινήτων. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος», ανέφεραν οι Μάιλς, Ρίκι, Τζακ και Ρίλεϊ σε μια viral ανάρτηση στο Instagram.

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«Μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο για την Ιταλία για να διαπιστώσουμε αν μπορεί πράγματι κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι με ένα ευρώ» προσθέτουν στην ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει πάνω από 310.000 προβολές.

Σύμφωνα με το Real Estate Australia, αφού αγόρασαν ένα σκούτερ και νοίκιασαν ένα αυτοκίνητο, οι τέσσερις φίλοι άρχισαν να επισκέπτονται σπίτια σε διάφορες περιοχές της Σικελίας και της ηπειρωτικής Ιταλίας. Πολλά από τα ακίνητα βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση, με τεράστιες τρύπες στα πατώματα, σοβαρές δομικές ζημιές και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης.

«Η στέγη έχει καταρρεύσει εντελώς. Υπάρχουν νεκρά περιστέρια και πολλή βρωμιά», είπε ο Ρίκι κατά την επιθεώρηση ενός από τα ακίνητα. «Ο φούρνος, πάντως, φαίνεται αρκετά καλός… Αυτό είναι χάλια».

Όταν οι φίλοι έφτασαν στο Σαλέμι της Σικελίας, τελικά βρήκαν το νέο τους σπίτι. «Κάποιοι από εμάς είμαστε τεχνίτες, κάποιοι όχι… Μπορεί να είμαστε τρελοί. Αλλά θα το διασκεδάσουμε», λένε στο βίντεο.

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Κι αυτό ακριβώς φαίνεται πως κάνουν, αν κρίνει κανείς από τα βίντεο που έχουν μοιραστεί στον λογαριασμό τους στο Instagram με το όνομα «The one euro dream», έχοντας συγκεντρώσει ήδη περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές σε 20 βίντεο που έχουν μοιραστεί και αποκτώντας πάνω από 500.000 ακολούθους.

Μέσα από τα βίντεο, μπορεί να δει κανείς τους άνδρες να δουλεύουν σκληρά ανακαινίζοντας το νέο τους σπίτι, αλλά ταυτόχρονα να το διασκεδάζουν με μικρά πειράγματα και αστεία.

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Η περιπέτειά τους, βέβαια έχει προκλήσεις και δυσκολίες. Το φορτηγό μεταφοράς που είχαν νοικιάσει δεν κατάφερε να περάσει από τους στενούς δρόμους της πόλης, ενώ κατά λάθος παρήγγειλαν έναν τόνο λάθος τύπου άμμου.

Η παρέα έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του ακινήτου μέσα σε τρεις μήνες, καταγράφοντας παράλληλα την πρόοδό της και δημοσιεύοντάς την στο διαδίκτυο.

Προσοχή στις παγίδες

Το όνειρο της απόκτησης μιας κατοικίας στην Ιταλία σε τόσο χαμηλές τιμές συναρπάζει πολλούς Αυστραλούς, αλλά μία ειδικός σε θέματα ακινήτων προειδοποιεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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Η ίδια εγκατέλειψε την καριέρα της στον χρηματοπιστωτικό τομέα και μετακόμισε στην Ιταλία το 2014, έχοντας ερωτευτεί τη Φλωρεντία από το πρώτο της ταξίδι το 2001. Έκτοτε έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, ενώ έχει ιδρύσει και τη δική της εταιρεία, την Italy Property Consulting.

Υπάρχει όμως μια κατηγορία ακινήτων που η Taylor αποτρέπει συστηματικά τους πελάτες της από το να αγοράσουν: τα σπίτια του €1.

«Το 1 ευρώ είναι απλώς ένας ελκυστικός τίτλος, όχι η πραγματική τιμή. Ποτέ δεν το υποστήριζα», επεσήμανε η Νίκι Τέιλορ.

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Το πραγματικό κόστος ανακαίνισης μπορεί να κυμανθεί από €25.000 έως και πάνω από €100.000. Στο ποσό αυτό προστίθενται τα έξοδα για άδειες, αμοιβές μηχανικών και ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και οι τοπικοί φόροι.

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«Δεν αγοράζεις απλώς ένα σπίτι, αλλά αναλαμβάνεις μια σειρά υποχρεώσεων απέναντι στις τοπικές αρχές», εξήγησε.

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