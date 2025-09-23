Σοκ προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη Γάζα, στο οποίο καταγράφονται μέλη της Χαμάς να εκτελούν 3 Παλαιστίνιους σε δημόσια θέα, κατηγορώντας τους για συνεργασία τους με τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Στο βίντεο της εκτέλεσης φαίνεται πλήθος κόσμου ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίων, με τους 3 Παλαιστίνιους να είναι πεσμένοι στα γόνατα με δεμένα τα μάτια τους. Μέλη της Χαμάς κάθονται από πάνω τους κρατώντας όπλα και φωνάζουν συνθήματα κατά των προδοτών και του Ισραήλ.

Το BBC Verify έχει επαληθεύσει ότι η τοποθεσία των εκτελέσεων είναι ένας δρόμος έξω από το νοσοκομείο Shifa στο κέντρο της πόλης.

«Είναι συνεργάτες του Ισραήλ και πρόδωσαν την πατρίδα τους, έδωσαν χέρι στην κατοχή να σκοτώσουν τον λαό τους», φώναζαν οι εκτελεστές πάνω από τα κεφάλια τους.

Οι 3 Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με σφαίρες στα σώματά τους.

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Στη συνέχεια τα μέλη της Χαμάς άφησαν σημειώματα πάνω στις σορούς με το μήνυμα «η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Σύμφωνα με τη οργάνωση, στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.

(με πληροφορίες από BBC)