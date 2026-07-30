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Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ καταδικάστηκε από βρετανικό δικαστήριο να καταβάλει σχεδόν 950.000 λίρες (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ) σε δύο στενές συνεργάτιδες της αείμνηστης τραγουδίστριας, καθώς έχασε τη δικαστική διαμάχη που είχε κινήσει εναντίον τους για την πώληση προσωπικών της αντικειμένων.

Όπως αναφέρει το People, ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της πρώην στυλίστριας της Έιμι, Ναόμι Πάρι, και της φίλης της, Κατριόνα Γκούρλεϊ, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Μαΐου 2023 διέθεσαν σε δημοπρασία περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της τραγουδίστριας χωρίς τη συγκατάθεσή του και χωρίς να τον ενημερώσουν. Η Έιμι Γουάινχαουζ είχε φύγει από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

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Amy Winehouse’s Father Mitch Ordered to Pay Nearly $2.7M to Late Daughter’s Friends After Accusing Them of Auctioning Off Her Items https://t.co/AIz2Pb7sIu — People (@people) July 30, 2026

Ανάμεσα στα αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν ήταν τσάντες, μπαλαρίνες, κοσμήματα και το φόρεμα που φορούσε στην τελευταία της περιοδεία τον Ιούνιο του 2011. Η δημοπρασία απέφερε συνολικά περίπου 1,4 εκατ. δολάρια (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ).

Η δικαστής Σάρα Κλαρκ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μιτς Γουάινχαουζ, κρίνοντας ότι οι δύο γυναίκες δεν απέκρυψαν τη διαδικασία της πώλησης και ότι εκείνος γνώριζε για τη δημοπρασία. Παράλληλα, τον επέκρινε επειδή προχώρησε σε μια αβάσιμη δικαστική υπόθεση, επιμένοντας μέχρι τέλους χωρίς επαρκή στοιχεία.

Με την απόφασή της, τον υποχρέωσε να καταβάλει 569.000 λίρες στη Ναόμι Πάρι και 394.000 λίρες στην Κατριόνα Γκούρλεϊ εντός δύο εβδομάδων, επισημαίνοντας ότι οι αβάσιμες κατηγορίες προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στη φήμη, την επαγγελματική πορεία, την οικονομική κατάσταση και την ψυχική υγεία των δύο γυναικών.