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Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε την ενοχή της για σεξουαλική πράξη τρίτου βαθμού, αφού αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η σχέση ξεκίνησε μετά την αποφοίτηση του μαθητή.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προέκυψε μετά από έρευνα των αρχών και την ανεύρεση αδιάψευστων στοιχείων, όπως φωτογραφίες και ανταλλαγή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο του μαθητή.

Η εκπαιδευτικός θα εκτίσει την ποινή της με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ της επιβλήθηκαν επιπλέον δύο χρόνια επιτήρησης υπό όρους.

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Σε έξι μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε η 27χρονη Αν Μάργκαρετ Μπέικον, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στη Μινεσότα των ΗΠΑ, η οποία παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με έναν 18χρονο μαθητή της, στο πλαίσιο μιας απαγορευμένης επαγγελματικής σχέσης.

Η Μπέικον δήλωσε ένοχη για σεξουαλική πράξη τρίτου βαθμού, αδίκημα που αφορά τη σεξουαλική σχέση στο πλαίσιο απαγορευμένης επαγγελματικής σχέσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε κλείσει δωμάτιο ξενοδοχείου τουλάχιστον τέσσερις φορές, προκειμένου να συναντηθεί με τον μαθητή.

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Αρχικά, η εκπαιδευτικός αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του όσο εκείνος φοιτούσε ακόμη στο λύκειο Tartan High School, στο Όκντεϊλ της Μινεσότα. Υποστήριξε ότι η σχέση τους ξεκίνησε έναν μήνα μετά την αποφοίτησή του.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση φωτογραφίας της με τον μαθητή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου φέρεται επίσης να προσέφερε αλκοόλ σε άλλους μαθητές που τους επισκέπτονταν, οδήγησε στην ομολογία της.

Τα τέσσερα ραντεβού στο ξενοδοχείο

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η Μπέικον είχε κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο τουλάχιστον τέσσερις φορές: στις 8 Μαΐου, στις 4 Ιουνίου, στις 11 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια της αργίας της 4ης Ιουλίου.

Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει δωμάτιο «κάποιες φορές» για να συναντηθεί σεξουαλικά με τον νεαρό, καθώς διέμενε στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών της.

Παρότι ο μαθητής ήταν 18 ετών και, επομένως, νόμιμα ενήλικος κατά τον χρόνο των σεξουαλικών επαφών, η νομοθεσία της Μινεσότα προβλέπει ποινικές κυρώσεις για σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024, όταν ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο σχολείο και η διεύθυνση ενημέρωσαν τις τοπικές αρχές για την καταγγελλόμενη σχέση της εκπαιδευτικού με τον μαθητή, καθώς και για πιθανές αγορές αλκοόλ.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, η πρώην σύντροφος του νεαρού κατέθεσε ότι εκείνος της ζήτησε να κάνουν ένα διάλειμμα στη σχέση τους τον Μάιο, περίπου την περίοδο που άρχισε να περνά κρυφά χρόνο με την Μπέικον.

Όπως ανέφερε, όταν επανασυνδέθηκαν τον Αύγουστο, εντόπισε στο κινητό του σεξουαλικά μηνύματα και γυμνές φωτογραφίες που είχαν ανταλλάξει ο ίδιος και η εκπαιδευτικός.

Ο μαθητής είπε επίσης στην αστυνομία ότι διατηρούσε σχέση με την Μπέικον και ότι είχε διανυκτερεύσει στο νέο διαμέρισμά της.

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Η ποινή που επιβλήθηκε στην 27χρονη ανέρχεται σε 180 ημέρες φυλάκισης, ενώ προβλέπονται επιπλέον δύο χρόνια επιτήρησης υπό όρους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή της στο σπίτι της, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση.