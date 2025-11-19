Η Ελληνοκαναδή Βανέσα Κόλλιας και δίπλα ο 72χρονος σύζυγος με το ένα από τα δύο παιδιά τους

Η 27χρονη Ελληνοκαναδή Βανέσσα Κόλλιας ομολόγησε στο δικαστήριο την δολοφονία των δύο παιδιών της, ηλικίας 4 και 5 ετών, λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της από καρκίνο, προκειμένου «να ενωθούν όλοι μαζί στον Παράδεισο», όπως υποστήριξε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2023, με την Ελληνοκαναδή να αναφέρει ότι κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη, ενώ τους τραγουδούσε το «You are my sunshine» και στην συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στην ζωή της.

⚠️WARNING: This post describes a fatal familicide involving children.



A 27-year-old Canadian mother has pleaded guilty to murdering her two young sons, confessing she suffocated them while singing them a lullaby just days after her husband died.



Vanessa Collias pleaded guilty… pic.twitter.com/aFJezv1Tx4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 18, 2025

Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς των δύο αγοριών μπροστά σε μία τηλεόραση που έπαιζε παιδικά και η γυναίκα είχε αφήσει ακριβώς δίπλα τα ρούχα για την κηδεία τους, μαζί με μία φωτογραφία του πατέρα τους, του 72χρονου Κώστα Κόλλια και έναν σταυρό.

Αν και αρχικά το δικαστήριο την κατηγόρησε για φόνο πρώτου βαθμού, οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν σε φόνο δεύτερου βαθμού λόγω της θλίψης που σύμφωνα με το δικαστήριο βίωνε από τον θάνατο του συζύγου.

#NEWS: Toronto Mother ‘Vanessa Collias’ Has Been Sentenced To Life For M*rdering Her 4 & 5 Year Old Sons… RIP 💔🕊️



She J*mped Off The 6th Floor Balcony After S*ffocating Her 2 Sons And Is Now Left Paralyzed😬 pic.twitter.com/SkhMjqUF55 — kenzo2neattt (@kenzo2neattt) November 18, 2025

«Ένα μέρος μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Ελληνοκαναδή στο δικαστήριο, προσθέτοντας για τα παιδιά της «σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι η αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που έγινα η μαμά σας. Το πιο δύσκολο πράγμα που θα πρέπει να κάνω είναι να μάθω να είμαι εδώ χωρίς εσάς».

Το δικαστήριο καταδίκασε την Κόλλιας σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τουλάχιστον 18 χρόνια. Ο 72χρονος Κ. Κόλλιας πέθανε την 1η Δεκεμβρίου 2023 και η μητέρα σκότωσε τα παιδιά της λίγες μέρες αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου. Από την πτώση της, η 27χρονη έμεινε παράλυτη από την μέση και κάτω.