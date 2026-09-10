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Το ζευγάρι παρέμεινε φυλακισμένο για περίπου 600 ημέρες, αφού το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης είχε κρίνει αρχικά τις καταγγελίες αξιόπιστες.

Μετά την ομολογία της νεαρής, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις καταδίκες των γονέων, επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα της ανάκλησης των ισχυρισμών της.

Η εισαγγελία ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος της 19χρονης για ψευδή καταγγελία, ενώ οι γονείς της διεκδικούν πλέον αποζημίωση για την άδικη κράτησή τους.

Οι αρχές αναγνώρισαν ότι προειδοποιητικά σημάδια για την αξιοπιστία της κοπέλας δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς από τους ειδικούς και τα δικαστήρια.

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Μία πρωτοφανής δικαστική πλάνη σημειώθηκε στην Ελβετία έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο μία 19χρονη που κατηγόρησε ότι η μητέρα και ο πατριός της την κακοποιούσαν, μέχρι να αποκαλυψθεί ότι ήταν ένα ψέμα. Το ζευγάρι πέρασε στη φυλακή σχεδόν 600 ημέρες και αφέθηκε ελεύθερο, μόνο όταν η κόρη τους ομολόγησε ότι δεν ίσχυαν όλα όσα ισχυσρίστηκε και το έκανε για να έχει «την ελευθερία της».

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ξεκίνησε το 2021 όταν η τότε 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της και τον πατριό της για σειρά κακοποιητικών συμπεριφορών. Οι ισχυρισμοί της περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς, κλωτσιές, χτυπήματα με αντικείμενα, αλλά και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της.

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Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης είχε κρίνει τότε ότι οι καταγγελίες της ανήλικης είχαν «υψηλή πιθανότητα αξιοπιστίας». Τον Ιούλιο του 2021 ο πατριός του κοριτσιού καταδικάστηκε της σε τρία χρόνια φυλάκιση, ενώ η μητέρα της έλαβε ποινή 22 μηνών.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης το 2023, το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο αύξησε τις ποινές, επιβάλλοντας στον πατριό ποινή 50 μηνών για βαριά σωματική βλάβη και πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, ενώ στη μητέρα επιβλήθηκαν 47 μήνες για συνέργεια.

Parents who spent 599 days in prison are freed after teenage daughter admits lying in Swiss court that they sexually abused her https://t.co/fHL9JzDGgY — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

Παράλληλα, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται στοιχεία που δημιουργούσαν ερωτήματα για την αξιοπιστία της κατάθεσης της έφηβης. Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, εκπαιδευτικοί της είχαν αναφέρει ότι είχε ιστορικό ψευδών ισχυρισμών, ενώ είχε μιλήσει και για εμπειρίες κατά τις οποίες άκουγε φωνές.

Σήμερα, σε ηλικία 19 ετών, η νεαρή γυναίκα απέσυρε επίσημα τις καταγγελίες της και παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα.

Ακυρώθηκαν οι καταδίκες

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, στην έγγραφη ομολογία της ανέφερε ότι κατασκεύασε τις κατηγορίες επειδή «ήθελε μόνο την ελευθερία της». Παράλληλα υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να καταθέσει επίσημη μήνυση στην αστυνομία.

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Μετά την ομολογία της, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις καταδίκες των γονιών της, ενώ προκαταρκτική έρευνα επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσής της και δεν εντόπισε στοιχεία ότι η νεαρή πιέστηκε για να αλλάξει την κατάθεσή της

Η εισαγγελία ανηλίκων της Ζυρίχης έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της για ψευδή καταγγελία, παρακώλυση δικαιοσύνης και παράνομη στέρηση ελευθερίας. Οι αρχικές καταγγελίες της έφηβης ήταν ιδιαίτερα λεπτομερείς. Είχε υποστηρίξει ότι οι γονείς της τη χτυπούσαν με γροθιές, κλωτσιές, καρέκλες και ηλεκτρική σκούπα, ενώ είχε περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατριό της στο σπίτι και στον κήπο. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι φορούσε πολλά στρώματα ρούχων για να προστατεύεται από την κακοποίηση.

Οι καταγγελίες της είχαν ως αποτέλεσμα η ίδια και τα μικρότερα αδέλφια της να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες. Ωστόσο, έκθεση που εξετάζει την υπόθεση αναφέρει ότι προειδοποιητικά σημάδια, όπως προηγούμενες ψευδείς δηλώσεις, αντιφατικές πληροφορίες και ύποπτα μηνύματα στο WhatsApp, δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς ούτε από τους ειδικούς ούτε αργότερα από τα δικαστήρια.

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Η δικαστική περιπέτεια αναμένεται να έχει και οικονομικές συνέπειες για το ζευγάρι που φυλακίστηκε άδικα. Οι δικηγόροι τους ζητούν αποζημίωση συνολικά 240.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 255.000 ευρώ) για τον χρόνο που πέρασαν υπό κράτηση.

Παράλληλα, τα έξοδα υπεράσπισης, δικηγόρων και πραγματογνωμόνων έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 340.000 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 361.000 ευρώ.

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