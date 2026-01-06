Ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη φονική τραγωδία που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μπαρ της περιοχής. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας.

Αφού προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη, ο δήμαρχος Νικολά Φερό ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο αυτή τη στιγμή», όπως μετέδωσε το BBC. Με τη φράση αυτή αναφέρθηκε στο βαρύ πένθος που έχει βυθίσει ολόκληρη την Ελβετία, αλλά και στη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει ο δήμος μετά την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Στη συνέχεια, ο κ. Φερό παραδέχθηκε ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος τα τελευταία πέντε χρόνια. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι οι έλεγχοι δεν είχαν διενεργηθεί», ανέφερε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην απουσία ελέγχων πυρασφάλειας την περίοδο 2020-2025.

Παράλληλα, ο δήμαρχος σημείωσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που είχε τοποθετηθεί στο μπαρ «Le Constellation» θεωρούνταν αποδεκτός σύμφωνα με τα δεδομένα και τα πρότυπα που ίσχυαν την εποχή εκείνη.

Με πληροφορίες από BBC