Ανετράπη λεωφορείο στην Ελβετία και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες όταν ένα τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε εμπόδιο στο δρόμο και στη συνέχεια ανατράπηκε, στο Γκριζόν, της Ελβετίας, σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ.
Το RTL France μιλά για «δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο προκάλεσε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες την Πέμπτη στην ανατολική Ελβετία, μεταξύ Susch και Zernez, στο καντόνι Γκριζόν. Η καντονική αστυνομία ανακοίνωσε το τραγικό συμβάν χωρίς να διευκρινίσει, σε αυτό το στάδιο, τις περιστάσεις του δυστυχήματος ούτε την ταυτότητα των θυμάτων.