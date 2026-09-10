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Ανετράπη λεωφορείο στην Ελβετία και υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες όταν ένα τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε εμπόδιο στο δρόμο και στη συνέχεια ανατράπηκε, στο Γκριζόν, της Ελβετίας, σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ.

🇨🇭🚌 DRAME – Plusieurs personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées après qu’un car de tourisme a percuté un obstacle sur la route avant de se renverser, dans les Grisons. (20 Minutes) pic.twitter.com/7F9BR1qaNB Advertisement Advertisement September 10, 2026

Το RTL France μιλά για «δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο προκάλεσε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες την Πέμπτη στην ανατολική Ελβετία, μεταξύ Susch και Zernez, στο καντόνι Γκριζόν. Η καντονική αστυνομία ανακοίνωσε το τραγικό συμβάν χωρίς να διευκρινίσει, σε αυτό το στάδιο, τις περιστάσεις του δυστυχήματος ούτε την ταυτότητα των θυμάτων.

Svizzera, bus turistico coinvolto in un incidente stradale: «diversi morti e feriti» https://t.co/LZt2yWHlHz September 10, 2026