Να επαναπροσδιορίσει την έννοια των πολυτελών διακοπών φιλοδοξεί μια startup από τη Silicon Valley, η GRU Space, ανοίγοντας κρατήσεις για ένα μελλοντικό ξενοδοχείο στη Σελήνη, με κόστος από 250.000 έως 1 εκατ. δολάρια ανά επισκέπτη.

@itvnews Do you want to experience something out of this world? Well, you’ll soon be able to as reservations for the first hotel on the moon are now open. Advertisement Advertisement ♬ original sound – ITV News

Σύμφωνα με τη New York Post, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης εγκατάστασης στη σεληνιακή επιφάνεια έως το 2032, με τις πρώτες δοκιμές να ξεκινούν το 2029. Τα αρχικά καταλύματα θα είναι φουσκωτές δομές για έως τέσσερα άτομα, προσφέροντας πολυήμερη διαμονή με δραστηριότητες όπως σεληνιακούς περιπάτους, οδήγηση και ακόμη και γκολφ.

Σύμφωνα με τον 22χρονο ιδρυτή της εταιρείας, Σκάιλερ Τσαν, το εγχείρημα δεν αφορά μόνο τον υπερπολυτελή τουρισμό, αλλά αποτελεί βήμα προς τη μελλοντική ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη Γη. Όπως υποστηρίζει, ο σεληνιακός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας «σεληνιακής οικονομίας».

Πέρα από το κόστος διαμονής, το ταξίδι αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. δολάρια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλουν μη επιστρέψιμο τέλος αίτησης 1.000 δολαρίων και να περάσουν από αυστηρό ιατρικό και οικονομικό έλεγχο, με την αξιολόγηση των αιτήσεων να ξεκινά εντός του έτους.

(Με πληροφορίες από NYPost)