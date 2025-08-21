Στιγμές έντασης σημειώθηκαν μερικές ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00), με την αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωράει σε προσαγωγές.

Περίπου 60-70 φίλοι της ΑΕΚ προσέγγισαν την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών (Grand Place), όπου τραγουδούσαν συνθήματα της ομάδας τους. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις με σκοπό να γίνει έλεγχος προσωπικών στοιχείων. Κατά την διάρκεια του ελέγχου, έγιναν προσαγωγές και ακολούθησε ένταση μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ και των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές στο ζήτημα, η αστυνομία θα αφήσει τους φίλους της ΑΕΚ, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν τον “δικέφαλο”.

Πηγή: ErtSports