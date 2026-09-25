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Ένταση σημειώθηκε κατά την άφιξη του Έντι Ράμα στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν ομάδα Αλβανών ακτιβιστών που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο πέταξε αυγά προς τον Αλβανό πρωθυπουργό, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή που ο Ράμα βγαίνει από το όχημά του και κατευθύνεται προς το κτίριο, ενώ από το σημείο ακούγονται έντονες αποδοκιμασίες. Κάποια από τα αυγά πέρασαν σε πολύ κοντινή απόσταση από το κεφάλι του, χωρίς να τον πετύχουν.

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Οι συγκεντρωμένοι τον αποκάλεσαν, μεταξύ άλλων, «κλέφτη», «απατεώνα» και «εγκληματία».

Η αντίδραση Ράμα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν αντέδρασε κατά τη στιγμή του περιστατικού και συνέχισε την πορεία του προς το κτίριο. Σχολιάζοντας αργότερα την κινητοποίηση, έκανε λόγο για «υστερικές κότες».

Këtyre që mbulohen me flamurin kombëtar dhe çarten rrugëve si pula histerike, u them vetëm se atë flamur e kam ngritur më lart se çka qenë kurrë ndonjëherë në sytë e botës. Kurse atyre që kujtojnë se do më ndalin me baltë, vezë dhe jargë, në misionin tim për ta çuar flamurin tonë… pic.twitter.com/1aGtqbVdbS — Edi Rama (@ediramaal) September 25, 2026

Σύμφωνα με το αλβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNA, η ομάδα των διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά στην περιοχή όπου ήταν προγραμματισμένες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας.

Η διαμαρτυρία συνοδεύτηκε από συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, Αλβανοί ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως απευθύνει κάλεσμα για κινητοποιήσεις κατά την παραμονή του Ράμα στη Νέα Υόρκη.

Δείτε το βίντεο

🚨 Breaking – PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone. 🇦🇱🦩 https://t.co/L9plUxlnFy pic.twitter.com/ROe1fP9QiT — Tirana Report (@Tirana_Report) September 25, 2026