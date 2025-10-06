Τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Πούτιν και Νετανιάχου δεν είχαν συχνές επαφές, καθώς η τελευταία φορά που βρέθηκαν τετ α τετ ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Ωστόσο, τον περασμένο Αύγουστο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί του, με την Jerusalem Post να αναφέρει ότι η πρόθεση του τηλεφωνήματος ήταν να μεσολαβήσει για τη βελτίωση των σχέσεων της Ρωσίας με τις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το γραφείο του Νετανιάχου συνεργάζεται στενά το τελευταίο διάστημα με τη Ρωσία παρά την κριτική του Κρεμλίνου για τη Γάζα, σε μια προσπάθεια επίλυσης διαφόρων ζητημάτων.

Μετά την απελευθέρωση του Ρωσοϊσραηλινού ομήρου Σάσα Τρουφανόφ νωρίτερα φέτος, ο Πούτιν ευχαρίστησε τους απαγωγείς του που αποφάσισαν να τον απελευθερώσουν.

«Η απελευθέρωσή σας είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων δεσμών της Ρωσίας με τους Παλαιστίνιους, τους εκπροσώπους τους και διάφορες οργανώσεις. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την ηγεσία της Χαμάς για αυτή την ανθρωπιστική πράξη απελευθέρωσής σας», είπε ο Πούτιν στον Τρουφανόφ και την οικογένειά του.