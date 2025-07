Με αναφορές για φαντάσματα και παραφυσικές δραστηριότητες για δεκαετίες, ένα ανεπιτήδευτο χωριό στο Κεντ έχει δημιουργήσει τη φήμη του «πιο στοιχειωμένου χωριού στην Αγγλία».

Λέγεται ότι πάνω από δώδεκα φαντάσματα στοιχειώνουν το Pluckley, το οποίο για περισσότερα από 70 χρόνια έχει τον τίτλο του πιο τρομακτικού χωριού στην Αγγλία, σύμφωνα με την DailyMail.

Τα φαντάσματα που λέγεται ότι στοιχειώνουν το χωριό περιλαμβάνουν τον «Κρεμασμένο Δάσκαλο» και τον «άντρα που ουρλιάζει από το λατομείο».

Τώρα, ένας τολμηρός επιστήμονας πιστεύει ότι έχει αποκαλύψει την αλήθεια για το μυστηριώδες χωριό. Ο Δρ Simon Moreton, αναπληρωτής καθηγητής στο UWE Bristol, ερεύνησε εφημερίδες, αρχεία γέννησης, γάμου και θανάτου και ενοριακά έγγραφα.

Και η εκτεταμένη έρευνά του συγκέντρωσε τελικά τις απαρχές της λαογραφίας του χωριού. Σύμφωνα με τον Δρ Moreton, τουλάχιστον 10 από τις ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley προέρχονται από έναν μόνο ντόπιο.

Επιπλέον, τουλάχιστον τέσσερις ιστορίες φαντασμάτων μπορούν να εντοπιστούν σε πραγματικά γεγονότα – συμπεριλαμβανομένης της «γυναίκας με τα νεροκάρδαμα», η οποία κάηκε ζωντανή με τραγικό τρόπο το 1911.

Ο Δρ Moreton αποφάσισε να επικεντρωθεί στο Pluckley τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους. «Με γοήτευαν οι ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley από τότε που ήμουν παιδί», είπε.

«Οι πρόγονοι του αείμνηστου πατέρα μου κατάγονταν από το χωριό, επομένως η έρευνα ήταν τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική».

Το Pluckley, στο βόρειο άκρο του Weald μεταξύ Maidstone και Ashford, ήταν ένας αγγλοσαξονικός οικισμός και διαθέτει πολλά ιστορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας του 14ου αιώνα.

Η φήμη του διαδόθηκε τη δεκαετία του 1990 ως το σκηνικό της επιτυχημένης τηλεοπτικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του HE Bates The Darling Buds of May και των συνέχειών του, με πρωταγωνιστές τον David Jason και την Pam Ferris.

Το χωριό φημολογείται ότι φιλοξενεί οτιδήποτε από 10 έως 17 φαντάσματα. Ο πιο στοιχειωμένος τίτλος δόθηκε για πρώτη φορά στο χωριό το 1950 και ενισχύθηκε με μια αναφορά – αν και όχι πραγματικό βραβείο – στο Βιβλίο Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες του 1989.

Η έρευνα του Δρ Moreton ανακάλυψε ότι 10 από τις ιστορίες φαντασμάτων του Pluckley καταγράφηκαν για πρώτη φορά από τον ντόπιο Frederick Sanders σε αυτοδημοσιευμένα βιβλία για το κυνήγι φαντασμάτων, επιστολές στον τοπικό Τύπο, άρθρα σε εφημερίδες και κυνήγι φαντασμάτων.

«Η αφήγηση είναι μια θεμελιώδης ανθρώπινη συμπεριφορά και είτε πιστεύετε είτε όχι στα φαντάσματα, η φήμη του Pluckley δείχνει πόσο γοητευόμαστε με ιστορίες με τρομακτικό πλεονέκτημα σε αυτά», είπε ο Dr Moreton.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό σε αυτή την έρευνα είναι ότι κατέστη δυνατό να αποδειχθεί πώς ένα άτομο με πάθος για αυτού του είδους τις ιστορίες μπόρεσε να διαμορφώσει –καλώς ή κακώς– την ταυτότητα ενός ολόκληρου χωριού μέσω της αφήγησης του».

Τουλάχιστον τέσσερις ιστορίες φαντασμάτων μπορούν να εντοπιστούν σε πραγματικά γεγονότα. Η Σάρα Σαρπ, η οποία κάηκε τον Αύγουστο του 1911, μνημονεύεται ως η Γυναίκα με τα νεροκάρδαμα.

Και η Mary Ann Bennett αυτοκτόνησε το 1862 και μνημονεύεται ως η Lady of Rose Court.

Ο Richard Bridgland πέθανε σε ένα ατύχημα στο λατομείο Pluckley Brick and Tile Works τον Ιανουάριο του 1899 και μνημονεύεται ως ο άνδρας που ουρλιάζει από το λατομείο.

Εν τω μεταξύ, ο Κρεμασμένος Δάσκαλος ήταν ένας χαρτοποιός ονόματι Henry Edgar Martin που αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1919.

«Ο τρόπος με τον οποίο λέγονται και επαναλαμβάνονται αυτές οι ιστορίες μπορεί να μας πει πολλά για το πώς χρησιμοποιούμε το παρελθόν για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τα μέρη που ζούμε», είπε ο Δρ Moreton.

«Οι προσωπικές τραγωδίες γίνονται κακόβουλα κουτσομπολιά και μερικές φορές οι κοινωνικές προκαταλήψεις συσκοτίζουν τις πραγματικές βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων με τους οποίους αναφέρονται οι ιστορίες.

«Τέλος, μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι και αληθινά μέρη πίσω από αυτές τις ιστορίες, τα οποία αξίζουν τον σεβασμό μας».

