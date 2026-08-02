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Το είδος, που στερείται όρασης και παρουσιάζει μοναδικές γενετικές μεταλλάξεις, εντοπίστηκε τυχαία από τον ερευνητή Matthew Niemiller κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας.

Το σπήλαιο βρίσκεται κάτω από στρατιωτική εγκατάσταση με ιστορικό αποθήκευσης χημικών όπλων, γεγονός που εγκυμονεί περιβαλλοντικούς κινδύνους για το εύθραυστο οικοσύστημα.

Λόγω της μοναδικότητάς του και του περιορισμένου ενδιαιτήματός του, οι επιστήμονες θεωρούν το ψάρι κρισίμως κινδυνεύον, ενώ η προστασία του συνδέεται άμεσα με τα υφιστάμενα προγράμματα διατήρησης της τοπικής πανίδας.

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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα των τελευταίων ετών στον χώρο της βιολογίας ήρθε από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ερευνητές ανακάλυψαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος ψαριού να ζει στα απόλυτα σκοτεινά νερά ενός σπηλαίου κάτω από μια πρώην εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων του αμερικανικού στρατού. Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports και χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους ερευνητές ως μια πραγματική «ανακάλυψη που βρισκόταν μπροστά στα μάτια μας».

Το νέο είδος πήρε την ονομασία Demogorgonichthys arcanus, εμπνευσμένη από τα τρομακτικά πλάσματα Demogorgon της δημοφιλούς σειράς Stranger Things, αλλά και από τον δαίμονα του Κάτω Κόσμου της ελληνικής μυθολογίας, από τον οποίο προέρχεται η ονομασία «Demogorgon». Το ψάρι είναι σχεδόν διάφανο, δεν διαθέτει μάτια και ζει αποκλειστικά στο σκοτεινό υπόγειο οικοσύστημα του Bobcat Cave, γεγονός που το καθιστά ένα από τα σπανιότερα ψάρια που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

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Η ανακάλυψη προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα, καθώς το Bobcat Cave αποτελεί ένα από τα πιο μελετημένα σπήλαια της περιοχής εδώ και δεκαετίες. Το υπόγειο αυτό σύστημα βρίσκεται κάτω από το Redstone Arsenal, μια στρατιωτική εγκατάσταση που κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή χημικών όπλων και όπου, μετά το τέλος του πολέμου, θάφτηκαν μεγάλες ποσότητες χημικών πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων βρετανικό αέριο μουστάρδας, νευροτοξικοί παράγοντες και άλλα τοξικά όπλα που είχαν ανακτηθεί από τη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιβαλλοντική παρακολούθηση και εργασίες απορρύπανσης.

Το Bobcat Cave αποτελεί επίσης προστατευόμενο βιότοπο για τη σπάνια γαρίδα των σπηλαίων της Αλαμπάμα (Palaemonias alabamae), με τις αρχές να πραγματοποιούν εδώ και δεκαετίες ελέγχους της ποιότητας των υδάτων και βιολογικές καταγραφές.

Το νέο είδος εντοπίστηκε εντελώς τυχαία στις αρχές του 2025 από τον επικεφαλής της μελέτης, Matthew Niemiller, διευθυντή του εργαστηρίου βιολογίας σπηλαίων στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν γλίστρησε στη λάσπη κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας στη μεγαλύτερη αίθουσα του σπηλαίου, γνωστή ως Shrimp Room.

«Γλίστρησα στη λάσπη στο πίσω μέρος της αίθουσας και έπεσα σε μια βαθύτερη λίμνη. Κατά την πτώση μου αναστάτωσα ένα ψάρι και μια καραβίδα που βρίσκονταν κάτω από μια βραχώδη προεξοχή», ανέφερε.

Πριν θολώσει το νερό από τα ιζήματα, ο Niemiller πρόλαβε να φωτογραφίσει τα ζώα με υποβρύχια κάμερα. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν εξέτασε προσεκτικά τις φωτογραφίες, παρατήρησε ότι τα ψάρια διέφεραν σημαντικά από το γνωστό είδος Typhlichthys subterraneus, το οποίο ζει επίσης στο ίδιο σπήλαιο.

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«Το νέο ψάρι είχε χαρακτηριστική καμπούρα πίσω από το κεφάλι, μακρύτερο και πιο επίπεδο ρύγχος, καθώς και ακτίνες στα πτερύγια που δεν διακλαδίζονταν», εξήγησε. Οι επιστήμονες επέστρεψαν λίγες ημέρες αργότερα, πριν από μια έντονη κακοκαιρία, και διαπίστωσαν ότι σχεδόν τα μισά ψάρια που παρατήρησαν ανήκαν στο νέο είδος.

Στη συνέχεια, ο Niemiller και οι συνεργάτες του από τα πανεπιστήμια Auburn, University of Alabama και Mississippi State University πραγματοποίησαν γενετικές αναλύσεις, οι οποίες αποκάλυψαν ότι το νέο ψάρι δεν ανήκει σε κανένα γνωστό γένος ψαριών των σπηλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι το Demogorgonichthys arcanus διαθέτει μοναδικές μεταλλάξεις στο γονίδιο της ροδοψίνης, της φωτοευαίσθητης πρωτεΐνης που είναι απαραίτητη για την όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

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«Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχής “χρησιμοποίησέ το ή χάσε το”. Στο απόλυτο σκοτάδι η όραση δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα, επομένως η φυσική επιλογή σταματά να διατηρεί το συγκεκριμένο γονίδιο και οι μεταλλάξεις συσσωρεύονται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει απενεργοποιηθεί η ροδοψίνη διαφέρει από εκείνον του συγγενικού είδους που ζει στο ίδιο σπήλαιο. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα δύο είδη έχασαν την όρασή τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο», εξήγησε ο ερευνητής.

Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα συγκλίνουσας εξέλιξης, κατά την οποία διαφορετικά είδη αναπτύσσουν παρόμοια χαρακτηριστικά επειδή προσαρμόζονται στις ίδιες ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Παρά το γεγονός ότι η περιορισμένη πρόσβαση στη στρατιωτική εγκατάσταση έχει προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό το σπήλαιο από ανθρώπινες παρεμβάσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων στα νερά του. Επιπλέον, τα υπόγεια νερά επικοινωνούν με τα επιφανειακά, γεγονός που επιτρέπει την είσοδο απορροών, ιζημάτων και ρύπων από τη γειτονική πόλη του Huntsville, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για το εύθραυστο οικοσύστημα.

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Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Demogorgonichthys arcanus ζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σπήλαιο, κάτι που το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στην εξαφάνιση. Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι πληροί ήδη τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) ώστε να χαρακτηριστεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» (Critically Endangered). Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των ατόμων παραμένει άγνωστος, καθώς πολλά από αυτά πιθανότατα ζουν σε βαθύτερους υπόγειους υδροφορείς, απρόσιτους για τους ερευνητές.

«Όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια των σπηλαίων, πιθανότατα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στον υδροφόρο ορίζοντα κάτω από το σπήλαιο, πέρα από το σημείο όπου μπορούμε να τα παρατηρήσουμε. Κάθε αποστολή αποτελεί απλώς μια στιγμιαία εικόνα και όχι απογραφή του πληθυσμού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το είδος έχει καταγραφεί μόνο σε ένα σπηλαιώδες σύστημα, εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια και με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θεωρείται κρισίμως απειλούμενο», δήλωσε ο Niemiller.

Η προστασία του νέου είδους αναμένεται να ενισχυθεί από το γεγονός ότι το Bobcat Cave βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο προγραμμάτων διατήρησης της απειλούμενης γαρίδας των σπηλαίων της Αλαμπάμα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Niemiller: «Ό,τι προστατεύει το νερό της γαρίδας προστατεύει και το νερό του ψαριού».

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Με πληροφορίες από το Livescience

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