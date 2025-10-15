Το καθεστώς Άσαντ της Συρίας πραγματοποίησε μια διετή μυστική επιχείρηση για τη μεταφορά χιλιάδων πτωμάτων από έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς ομαδικούς τάφους σε μια μυστική τοποθεσία περίπου μία ώρα μακριά, σε μια απομακρυσμένη έρημο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επρόκειτο για μια μεγάλη επιχείρηση ανασκαφής στον ομαδικό τάφο της Κουτάιφα από τον στρατό του Άσαντ και δημιουργίας ενός γιγαντιαίου δεύτερου ομαδικού τάφου στην έρημο έξω από την πόλη Ντουμάιρ, η οποία δεν είχε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.

Advertisement

Advertisement

Για τον εντοπισμό της τοποθεσίας το Reuters μίλησε με 13 άτομα ενήμερα για την επιχείρηση μετακίνησης των πτωμάτων, εξέτασε έγγραφα από αξιωματούχους που συμμετείχαν σε αυτήν και ανέλυσε εκατοντάδες δορυφορικές εικόνες και από τους δύο χώρους. Η επιχείρηση μεταφοράς των σορών από την Κουτάιφα σε άλλη περιοχή δεκάδες χιλιόμετρα μακριά ονομάστηκε «Επιχείρηση Κινήστε τη Γη», και κράτησε από το 2019 ως το 2021. Σκοπός της ήταν η συγκάλυψη των εγκλημάτων της κυβέρνηση Άσαντ και η αποκατάσταση της εικόνας της, σύμφωνα με μάρτυρες. Το Reuters λέει ότι ενημέρωσε την κυβέρνηση του ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα για την έρευνα και τα ευρήματά της.

Η ακριβής τοποθεσία δεν αποκαλύπτεται για να μειωθεί η πιθανότητα παρέμβασης στον χώρο. Λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν σύντομα όσον αφορά στο πώς ακριβώς έγινε η επιχείρηση. Πάντως, όπως σημειώνεται, δεν είναι ο μεγαλύτερος ομαδικός τάφος που δημιουργήθηκε κατά τον συριακό εμφύλιο, με τουλάχιστον 34 χαντάκια, μήκους 2 χλμ. Μάρτυρες και οι διαστάσεις του χώρου δείχνουν πως δεκάδες χιλιάδες πτώματα μπορεί να είναι θαμμένα εκεί.

Η κυβέρνηση Άσαντ άρχισε να θάβει νεκρούς στην Κουτάιφα κατά το 2012, νωρίς στον εμφύλιο. Ο τάφος είχε πτώματα στρατιωτών και αιχμαλώτων από τις φυλακές και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ακτιβιστής είχε αποκαλύψει την ύπαρξη του ομαδικού τάφου δίνοντας εικόνες σε τοπικά ΜΜΕ το 2014, αποκαλύπτοντας την τοποθεσία του στα περίχωρα της Δαμασκού. Η ακριβής θέση έγινε γνωστή λίγα χρόνια αργότερα.

Τέσσερα βράδια κάθε εβδομάδα από τον Φεβρουάριο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2021, έξι με οκτώ φορτηγά γεμάτα με χώμα και πτώματα πήγαιναν από την Κουτάιφα στον νέο τάφο, στην έρημο του Ντουμάιρ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν πτώματα από αλλού έφταναν επίσης στον χώρο. Όσοι συμμετείχαν άμεσα θυμούνται τη δυσωδία.

Η ιδέα είχε προκύψει στα τέλη του 2018, ενώ ο Άσαντ φαινόταν κοντά στη νίκη, σύμφωνα με πρώην αξιωματικό της Δημοκρατικής Φρουράς του καθεστώτος. Ο Άσαντ επιδίωκε να ανακτήσει διεθνή αναγνώριση μετά από χρόνια στο περιθώριο λόγω κυρώσεων και κατηγοριών για θηριωδίες. Το καθεστώς κατηγορείτο για συλλήψεις Σύριων κατά χιλιάδες, ωστόσο δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στους ομαδικούς τάφους. Οδηγοί φορτηγών και ο αξιωματικός είπαν στο Reuters ότι στρατιωτικοί τους είχαν πει πως σκοπός ήταν η εκκαθάριση του ομαδικού τάφου της Κουτάιφα και η απόκρυψη των μαζικών δολοφονιών. Όταν έπεσε ο Άσαντ, τα 16 χαντάκια που είχαν καταγραφεί από το Reuters στην Κουτάιφα είχαν όλα αδειάσει.

Πάνω από 160.000 άτομα εξαφανίστηκαν στο σύστημα των υπηρεσιών ασφαλείας του Άσαντ και θεωρείται ότι είναι θαμμένοι σε δεκάδες ομαδικούς τάφους, σύμφωνα με συριακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters