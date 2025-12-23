Μια ανησυχητική επιστολή που φαίνεται να έχει γραφτεί από τον Τζέφρι Eπστάιν και να έχει σταλεί στον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της αμερικανικής ολυμπιακής ομάδας γυμναστικής που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση, περιλαμβάνεται στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που σχετίζονται με τον Eπστάιν και που έχουν δημοσιοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Όπως θα γνωρίζεις ήδη, έχω πάρει την “παράκαμψη” για το σπίτι», γράφει η επιστολή, η οποία φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Eπστάιν προς τον Nάσαρ. «Καλή τύχη! Μοιραζόμασταν ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες και την ελπίδα ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους».

Η επιστολή συνεχίζει: «Ο πρόεδρος μας μοιράζεται επίσης την αγάπη μας για τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες. Όταν περνούσε μια νεαρή καλλονή, του άρεσε να «αρπάζει», ενώ εμείς καταλήγαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος».

Η επιστολή είναι υπογεγραμμένη: «Η ζωή είναι άδικη. Δικός σου, Τζ. Eπστάιν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πρόεδρος την εποχή που γράφτηκε η επιστολή, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση ή συμμετοχή στις εγκληματικές δραστηριότητες του Eπστάιν και σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η ύπαρξη της επιστολής αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2023 από το Associated Press, αφού ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 4.000 σελίδες εγγράφων που διατηρούσε το Γραφείο Φυλακών.

Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019, δηλαδή τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Eπστάιν ο οποίος ήταν υπό κράτηση, χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία. Βρέθηκε από τους ερευνητές στο ταχυδρομείο της φυλακής εβδομάδες αργότερα, αφού επιστράφηκε από μια φυλακή στην Αριζόνα με την ένδειξη «δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή τη διεύθυνση».

«Φαίνεται ότι το έστειλε ταχυδρομικά και του επιστράφηκε», ανέφερε ο ερευνητής σε ένα email προς έναν υπάλληλο της φυλακής, το οποίο περιλαμβάνεται στα έγγραφα. «Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το ανοίξω ή αν πρέπει να το παραδώσουμε σε κάποιον.

Ο Νασάρ, πρώην γιατρός της αμερικανικής ομάδας γυμναστικής και του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, εκτίει επί του παρόντος ποινή 60 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Το 2018 καταδικάστηκε επίσης σε ποινή 40 έως 175 ετών σε φυλακή του Μίσιγκαν, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε επτά κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Κατά τη δίκη, περισσότερες από 150 γυναίκες – μεταξύ των οποίων οι χρυσές ολυμπιονίκες Άλι Ράισμαν και Μακκάιλα Μαρόνι – δήλωσαν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά.

Το έγγραφο έρχεται σε μια περίοδο που συνεχίζουν να κυκλώνουν ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Επστάιν υπό κράτηση, με τον αδελφό του, Μαρκ Επστάιν, να συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ο σεξουαλικός εγκληματίας δολοφονήθηκε στο κελί του.

Έχει επίσης υπονοηθεί ότι ο Eπστάιν κατηγόρησε τον πρώην φίλο του, Ντόναλντ Tραμπ για τη σύλληψή του το 2019 με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η οποία ήρθε περισσότερο από μια δεκαετία μετά την παραχώρηση ασυλίας από τη δίωξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την πολιτεία της Φλόριντα το 2007, όπου ομολόγησε την ενοχή του για προσέλκυση ανηλίκου.

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές κατηγορίες εναντίον του Προέδρου Τραμπ

Σε δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη δημοσίευση της τελευταίας παρτίδας εγγράφων που σχετίζονται με τον Eπστάιν, αναφέρεται: «Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές κατηγορίες εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς: οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια σταγόνα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την τήρηση του νόμου και τη διαφάνεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει αυτά τα έγγραφα με τις νομικά απαιτούμενες προστασίες για τα θύματα του Eπστάιν».

