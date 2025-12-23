Χιλιάδες νέα δημοσιευμένα έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης στο κελί του παιδεραστή τον Αύγουστο του 2019 όταν και βρέθηκε νεκρός.

Πάνω από 11.000 αρχεία έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτή την τελευταία δημοσίευση, αναφέρει το BBC. Περιλαμβάνει σχεδόν 400 βίντεο, υπολογιστικά φύλλα με αποδεικτικά στοιχεία, αποσπάσματα και αρχεία ήχου.

Το αρχείο έχει μέγεθος 10 GB – το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης ένα διαβατήριο του 1985 του αποθανόντος χρηματοδότη και εμπόρου λευκής σαρκός.

Το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στα τελευταία αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε αρχεία πτήσεων που σχετίζονται με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Επστάιν. Οι αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες για τον Τραμπ για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Νέες εικόνες του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – Μια φωτογραφία του Τζέφρι Επστάιν που φαίνεται να κρατά μια επιταγή με το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του αποθανόντος χρηματοδότη και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

H σημερινή δημοσιοποίηση γίνεται μετά την αρχική δημοσιοποίηση, την Παρασκευή, ενός μέρους των αρχείων που έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία. Περιλάμβαναν φωτογραφίες του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον με τον Επστάιν που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, καθώς και μια περιγραφή του 1996 μιας ποινικής καταγγελίας εναντίον του αποθανόντος καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Εντονες αντιδράσεις

Η νέα δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς, οργανώσεις θυμάτων και νομικούς κύκλους που κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχείρησε να «θάψει» την υπόθεση μέσω της μερικής δημοσιοποίησης λογοκριμένων εγγράφων από τις έρευνες και τις δικογραφίες.

Μάλιστα ο Μπιλ Κλίντον, ο οπποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επστάιν στα αρχεία, κάλεσε απευθείας τον Ντόναλντ Τραμπ και την γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να δημοσιοποιήσουν όλα τα αρχεία που έχουν σχετικά με αυτόν και να σταματήσουν να τα κρύβουν.

«Ο νόμος για τη διαφάνεια των αρχείων Επστάιν επιβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τη σαφή νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει το πλήρες αρχείο που απαιτεί και δικαιούται το κοινό», έγραψε εκπρόσωπος του πρώην Προέδρου σε ανακοίνωση.

«Ωστόσο, αυτό που έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, καθιστά ένα πράγμα σαφές: κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Αλλά γνωρίζουμε αυτό:

«Δεν χρειαζόμαστε τέτοια προστασία».

Η ανακοίνωση προσθέτει: «Κατά συνέπεια, καλούμε τον Πρόεδρο Τραμπ να δώσει εντολή στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να αποκαλύψει αμέσως οποιοδήποτε υλικό που αναφέρεται, αναφέρει ή περιέχει φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον».

«Η άρνηση να το πράξει θα επιβεβαιώσει την ευρέως διαδεδομένη υποψία ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι σήμερα δεν έχουν να κάνουν με διαφάνεια, αλλά με υπονοούμενα», κατέληγε η δήλωση.

Bill Clinton’s office demands full transparency with Epstein files:



“What the Department of Justice has released so far, and the manner in which it did so, makes one thing clear: someone or something is being protected. We do not know whom, what or why. But we do know this: We… pic.twitter.com/cFOgwZwoSq Advertisement December 22, 2025

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται. Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που προβάλλονται. Νομίζω ότι είναι τρομερό πράγμα».

Trump on Epstein just told on himself:



“Everybody knew him… I don’t like the pictures of Bill Clinton being shown. I don’t like the pictures of other people being shown.”



Notice what he didn’t say: release everything. pic.twitter.com/B31HhXm4gA — Brian Allen (@allenanalysis) December 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Επστάιν ήταν φίλοι τη δεκαετία του 1990 και την αρχή του 2000, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι τερμάτισε τη σχέση τους πριν να αποκαλυφθεί η δράση του χρηματιστή. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αρνείται επίσης επίμονα ότι γνώριζε πως ο πρώην φίλος του εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Από την πλευρά του, ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί από τις Αρχές για κάποια παράνομη που σχετίζεται με τον Επστάιν, δηλώνοντας επίσης ότι έκοψε τους δεσμούς μαζί του πριν από τη σύλληψή του, χωρίς να γνωρίζει για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με το AFP, τα έγγραφα περιλαμβάνουν υλικό από παλαιότερες έρευνες, καταθέσεις, εσωτερικά σημειώματα και δικαστικά αρχεία που σχετίζονται τόσο με τον ίδιο τον Έπστιν που είχε κατηγορηθεί για σωματεμπορία όσο και με το δίκτυο συνεργατών και γνωριμιών του. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του υλικού παραμένει λογοκριμένο, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας απουσιάζουν έγγραφα που, σύμφωνα με επικριτές, θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε ανάλυση αμερικανικών ΜΜΕ «το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε περισσότερα αρχεία για τον Επστάιν, αλλά όχι αυτά που θέλουν οι επιζώντες». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τις έντονες επικρίσεις παραδέχθηκε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να εξετάζει χιλιάδες σελίδες εγγράφων και φωτογραφιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αποδέσμευση. Η δήλωση αυτή ενίσχυσε την κριτική ότι η κυβέρνηση κινείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς, παρά τη δημόσια πίεση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης στην οποία δεκάδες επώνυμοι, που είχαν σχέσεις με τον νεκρό χρηματιστή, είδαν τα ονόματά τους να αποκαλύπτονται.

Το Κογκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν (EFTA), ο οποίος επέβαλε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης μέχρι την περασμένη Παρασκευή.

Μια ομάδα θυμάτων είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί ότι μόνο ένα «μέρος» των αρχείων είχε δημοσιοποιηθεί και ότι ακόμη και αυτά ήταν «γεμάτα με ανώμαλες και ακραίες διαγραφές χωρίς καμία εξήγηση».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι έδειξε εξαιρετική προσοχή ώστε να μην ταυτοποιηθούν τα θύματα, γι’ αυτό και τα πρόσωπα των γυναικών καλύφθηκαν στις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν.

«Το συμφέρον της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων συνηγορεί υπέρ της απόκρυψης των προσώπων των γυναικών στις φωτογραφίες με τον Eπστάιν, ακόμη και όταν δεν είναι γνωστό ότι όλες οι γυναίκες είναι θύματα, επειδή δεν είναι πρακτικό για το υπουργείο να ταυτοποιήσει κάθε πρόσωπο σε μια φωτογραφία», έγραψε ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης Τζέι Κλέιτον σε επιστολή προς τους δικαστές που επιβλέπουν τις υποθέσεις Eπστάιν και Mάξγουελ.

Προσθέτει ότι «αυτή η προσέγγιση στις φωτογραφίες θα μπορούσε να θεωρηθεί από ορισμένους ως υπερβολική διαγραφή», αλλά συνεχίζει λέγοντας ότι «το υπουργείο πιστεύει ότι, στο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, πρέπει να προτιμήσει τη διαγραφή για την προστασία των θυμάτων».

Πιστεύεται ότι έχουν γίνει και άλλες διαγραφές, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μια ενεργή ποινική έρευνα ή να περιέχουν εικόνες κακοποίησης.

A group of alleged victims of Jeffrey Epstein accused the Department of Justice of missteps, including violations of the law, in its partial release of files related to the disgraced financier's abuse of young women and girls.



Read more: https://t.co/7egKCeJr8O pic.twitter.com/5rVYMgctYL — ABC News (@ABC) December 22, 2025

Οι συγχορηγοί του EFTA, ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα και ο Ρεπουμπλικανός Tόμας Mέισι, απείλησαν να ασκήσουν δίωξη για περιφρόνηση κατά της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι για μη συμμόρφωση με το νόμο.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ υπέβαλε τη Δευτέρα ψήφισμα με το οποίο ζητά τη λήψη νομικών μέτρων κατά της κυβέρνησης για τη μη δημοσιοποίηση του συνόλου των φακέλων Eπστάιν.

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπστιν, που βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019 και χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία έδωσε τροφή σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες ο επιτυχημένος χρηματιστής δολοφονήθηκε για να μην υπάρξουν αποκαλύψεις για προσωπικότητες πρώτης γραμμής.