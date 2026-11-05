Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καναδική εταιρεία Realbotix παρουσίασε τα ανθρωποειδή ρομπότ Echo, τα οποία διαθέτουν δέρμα σιλικόνης και ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη για την επικοινωνία με τους χρήστες.

Τα μοντέλα υποστηρίζουν περισσότερες από εκατό γλώσσες και συνδέονται με δημοφιλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας δυνατότητες αναγνώρισης προσώπων και συναισθηματικών ενδείξεων μέσω του συστήματος Vinci.

Οι τιμές των ρομπότ κυμαίνονται από 11.950 έως 59.950 δολάρια, ενώ οι αγοραστές υποχρεούνται επιπλέον στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής για τη λειτουργία της εφαρμογής διαχείρισης.

Η εταιρεία προγραμματίζει την παράδοση της πρώτης παρτίδας 250 μονάδων για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δίνοντας έμφαση στην τοπική αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών.

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Μια νέα σειρά ανθρωποειδών ρομπότ που φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως ψηφιακοί σύντροφοι παρουσίασε η καναδική εταιρεία Realbotix. Τα μοντέλα Echo συνδυάζουν εξωτερική εμφάνιση που προσομοιάζει στον άνθρωπο, χάρη στο δέρμα από σιλικόνη, με δυνατότητες κίνησης και συνομιλίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι τιμές τους ξεκινούν από 11.950 δολάρια, ενώ η πιο εξελιγμένη έκδοση κοστίζει 59.950 δολάρια.

Η ακριβότερη εκδοχή διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας κίνησης στο άνω μέρος του σώματος, ενώ το μικρότερο μοντέλο περιορίζεται στους 17. Παράλληλα, και οι δύο εκδόσεις ενσωματώνουν εκφράσεις προσώπου και ηχεία, επιτρέποντας την προφορική επικοινωνία με τους χρήστες.

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Realbotix has rebranded its flagship humanoid robot line from Echo to Realbotix Series 1, bringing its commercial humanoid robots under the Realbotix brand.



The change is limited to the product name. All specifications, pricing, production plans, character options, and ordering… pic.twitter.com/KjABrAhLCf — Realbotix (@RealbotixCorp) November 4, 2026

Οι δύο εκδόσεις των ρομπότ Echo

Το Echo Tabletop, με τιμή 11.950 δολάρια, έχει ύψος περίπου 81 εκατοστά και ζυγίζει 11,3 κιλά. Το πρόσωπο και ο λαιμός του καλύπτονται από συνθετικό δέρμα σιλικόνης, ενώ η κατασκευή του επιτρέπει 17 διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας κίνησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, απευθύνεται κυρίως σε ατομικές χρήσεις, όπως η εκπαίδευση, η ευεξία και οι θεραπευτικές εφαρμογές.

Το Echo Full Body αποτελεί την ακριβότερη πρόταση της σειράς, με κόστος 59.950 δολάρια. Η γυναικεία εκδοχή φτάνει σε ύψος τα 183 εκατοστά, ενώ η ανδρική τα 196 εκατοστά. Το βάρος τους ανέρχεται περίπου στα 40 κιλά. Οι 39 βαθμοί ελευθερίας επιτρέπουν πιο σύνθετες κινήσεις στο άνω μέρος του σώματος, χωρίς όμως το ρομπότ να διαθέτει πλήρως αρθρωμένο σώμα με κινητικότητα αντίστοιχη ενός ανθρώπου.

Συνεργασία με ChatGPT, Claude και Gemini

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς είναι η δυνατότητα σύνδεσης με γνωστές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini. Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, τους Aria, Mila, Dave και Amar, καθένας από τους οποίους διαθέτει ξεχωριστή προσωπικότητα και φωνή.

We are dropping the name 'Echo'. It's a great name but there are too many companies already using it.



Instead, we are leaning into our own great name @RealbotixCorp. Go forward, our flagship robot line will be referred to as Realbotix Series 1. Nothing else changes other… pic.twitter.com/oxfEq0YbQm Advertisement November 4, 2026

Τα ρομπότ υποστηρίζουν περισσότερες από 100 γλώσσες και είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συνομιλητής τους. Επιπλέον, το προαιρετικό σύστημα Vinci ενισχύει τις δυνατότητές τους μέσω τεχνολογίας υπολογιστικής όρασης. Συγκεκριμένα, μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα, να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και να εντοπίζει συναισθηματικές ενδείξεις.

Για το 2027, η Realbotix σχεδιάζει να διαθέσει και ψηφιακές εκδοχές των χαρακτήρων, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές να συνομιλούν μαζί τους από υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται κοντά στο φυσικό ρομπότ.

Το κόστος και τα ερωτήματα για την προστασία των δεδομένων

Η εταιρεία αναφέρει ότι τα αρχεία συνομιλιών, οι αποθηκευμένες πληροφορίες και τα δεδομένα αναγνώρισης προσώπου παραμένουν τοπικά στη συσκευή ή σε συνδεδεμένο εξοπλισμό. Ωστόσο, η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης μέσω cloud ενδέχεται να συνεπάγεται διαβίβαση ορισμένων πληροφοριών σε τρίτους παρόχους.

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Παράλληλα, η απόκτηση ενός Echo δεν περιορίζεται στην αρχική τιμή αγοράς, καθώς απαιτείται και μηνιαία συνδρομή στην εφαρμογή διαχείρισης, με τα διαθέσιμα πακέτα να ξεκινούν από 19,99 δολάρια.

Η πρώτη παρτίδα παραγωγής θα περιλαμβάνει συνολικά 250 μονάδες, εκ των οποίων οι 225 θα είναι επιτραπέζιες και οι υπόλοιπες 25 πλήρους μεγέθους. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ για την κράτηση ενός ρομπότ απαιτείται προκαταβολή 199 δολαρίων.

Με πληροφορίες από: interestingengineering.com

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