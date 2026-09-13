Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα της ιστοσελίδας SafariBookings.com, με τη συμμετοχή 192 επαγγελματιών του τουρισμού, αξιολόγησε τουρίστες από διάφορες χώρες με βάση τη συμπεριφορά και τις συνήθειές τους.

Οι Ιάπωνες αναδείχθηκαν οι πιο ευγενικοί τουρίστες, ενώ οι Αμερικανοί κατέλαβαν την πρώτη θέση τόσο στα φιλοδωρήματα όσο και στις συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες.

Οι Γερμανοί διακρίθηκαν ως οι πιο περιπετειώδεις ταξιδιώτες μεταξύ των εθνικοτήτων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Στην κατηγορία των λάτρεων του φαγητού, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ινδία, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία και τη Γαλλία.

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Μία ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα SafariBookings.com, ζητώντας από 192 επαγγελματίες του τουρισμού να αξιολογήσουν τουρίστες από διαφορετικές χώρες ανάλογα με την ευγένεια, τα φιλοδωρήματα που αφήνουν, τα χρήματα που ξοδεύουν στις διακοπές, την περιπετειώδη διάθεση τους και την αγάπη τους για το φαγητό.

Οι πιο ευγενικοί τουρίστες

Οι Ιάπωνες κατέκτησαν την πρώτη θέση ως οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας το 21,1% των αναφορών. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν αντίστοιχα η Νορβηγία με 10,6% και η Ελβετία με 10,4%. Ακολούθησαν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ.

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Στον αντίποδα, οι Ιταλοί βρέθηκαν στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης κατάταξης, καθώς μόλις το 1,3% των συμμετεχόντων τους επέλεξε ως την πιο ευγενική εθνικότητα.

Οι πιο γενναιόδωροι τουρίστες

Οι Αμερικανοί ξεχώρισαν ως οι τουρίστες που αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα, συγκεντρώνοντας το 29,5% των αναφορών. Σημαντικά ποσοστά κατέγραψαν επίσης οι Γερμανοί (13,1%), οι Καναδοί (10%) και οι Ελβετοί (8,6%).

Οι Αμερικανοί βρέθηκαν στην κορυφή και όσον αφορά τις ταξιδιωτικές δαπάνες, με ποσοστό 24%. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία και τον Καναδά, με 12,8% έκαστος.

Οι τουρίστες που αναζητούν περισσότερη περιπέτεια στα ταξίδα τους

Οι Γερμανοί αναδείχθηκαν ως οι πιο περιπετειώδεις ταξιδιώτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 21,1%. Ακολούθησαν οι Γάλλοι με 17,8% και οι Ολλανδοί με 11%, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα.

Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν οι Βρετανοί και οι Ινδοί με 4,5%, ενώ οι Ισπανοί συγκέντρωσαν μόλις 4,3%, γεγονός που δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες φαίνεται να προτιμούν πιο χαλαρές διακοπές.

Οι λάτρεις του φαγητού

Στην κατηγορία των μεγαλύτερων foodies κυριάρχησαν οι ασιατικές χώρες. Η Ινδία βρέθηκε στην πρώτη θέση, με την Ιαπωνία να ακολουθεί και τη Γαλλία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,4%. Η Κίνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε η Ολλανδία με 7,7%. Η Ιταλία ακολούθησε στην έκτη θέση, με ποσοστό 7,6%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πίσω από την Ολλανδία.