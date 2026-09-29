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Τα μπράβο των χρηστών του διαδικτύου κέρδισε ο Τομ Κρουζ για την αντίδρασή του όταν είδε μια εργαζόμενη σκυμμένη και θεώρησε ότι μπορεί να χρειαζόταν βοήθεια.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται αρχικά να περνά από τον διάδρομο έξω από το δωμάτιο όπου βρισκόταν η γυναίκα.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, ο Τομ Κρουζ επιστρέφει, καθώς θέλει να βεβαιωθεί ότι η εργαζόμενη είναι καλά και δεν χρειάζεται τη βοήθειά του.

Όταν την πλησιάζει και τη χτυπά στον ώμο για να τη ρωτήσει αν είναι καλά, εκείνη φαίνεται να μένει άφωνη, καθώς συνειδητοποιεί ότι δίπλα της βρίσκεται ο γνωστός ηθοποιός.

Η ίδια ήταν εκείνη που ανέβασε το βίντεο και, περιγράφοντας την αντίδρασή της, έγραψε ότι βρισκόταν «σε πλήρες σοκ», ενώ το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να σφίξει το χέρι του Τομ Κρουζ.

Τελικά, πάντως, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Η εργαζόμενη δεν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά ήταν απλώς αφηρημένη καθώς έπαιζε με το κινητό της.

Η κίνηση του Τομ Κρουζ, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν αρκετή για να προκαλέσει θετικά σχόλια στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την αυθόρμητη αντίδρασή του και το γεγονός ότι επέστρεψε για να ελέγξει αν η γυναίκα ήταν καλά.

when tom cruise thinks you’re in distress so he checks on you but you were just doom scrolling and got the surprise of a lifetime 😂



TikTok @ klementina_|le pic.twitter.com/yjE1kcc5Vg — delaney (@tweetyenergy) September 27, 2026