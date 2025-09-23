Στην ομιλία του από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη (23/09), ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Ερντογάν μίλησε αμέσως μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί στην ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, παρά το κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες τις τελευταίες ημέρες.

Αρχικά, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση των ΗΠΑ να χορηγήσουν βίζες σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και του Οργανισμού Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (PLO), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, τη στιγμή που η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερες χώρες», είπε ο Ερντογάν.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της Παλαιστίνης και κάλεσε όσες χώρες δεν το έχουν κάνει ακόμη να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν, ενώ τόνισε ότι στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων, των «αδελφών και αδελφών μας, των οποίων οι φωνές φιμώνονται».

Στη συνέχεια, προέβαλε εικόνες από την καθημερινή ζωή στη Γάζα, δείχνοντας πεινασμένες γυναίκες και σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά, υπογραμμίζοντας τη βαρβαρότητα της κατάστασης που διαρκεί εδώ και 23 μήνες.

«Μπορούμε να έχουμε λογική δικαιολογία για αυτή τη στυγνή βαρβαρότητα το 2025;» διερωτήθηκε ο Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στη Γάζα ως μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ανθρωπότητας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι απειλεί την περιφερειακή ειρήνη, όχι μόνο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και σε Συρία, Ιράν, Υεμένη και Λίβανο. Αναφέρθηκε μάλιστα σε πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του Ισραήλ είναι «εντελώς εκτός ελέγχου».

Ο Ερντογάν κάλεσε σε άμεση εκεχειρία στη Γάζα, τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις και να επιτραπεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ τόνισε ότι όσοι παραμένουν σιωπηλοί είναι συνένοχοι στη βαρβαρότητα.

Μετά τη Γάζα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Συρία, εκφράζοντας ελπίδα για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, και δεσμεύτηκε για στρατιωτική υποστήριξη κατά της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα του ISIS.

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογράμμισε τη σημασία της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης και αναφέρθηκε στην ανταλλαγή κρατουμένων και σωμάτων μέσω διαμεσολάβησης της Τουρκίας.

Τέλος, ο Ερντογάν σχολίασε την κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τα βήματα που έγιναν προς μια διαρκή ειρήνη και συγχάρηκε τους ηγέτες των δύο χωρών, καθώς και τον Τραμπ, για τη συμβολή τους στη διαδικασία. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο της εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας.