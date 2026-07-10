Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δασική πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερίας στην Ανδαλουσία, προκαλώντας τον θάνατο έντεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ ατόμων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από την πτώση στύλου ηλεκτροδότησης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη 31.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Επιπλέον, δεκαεννέα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περίπου 1.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας.

Περίπου 150 πυροσβέστες και η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών επιχειρούν συνεχώς στο πεδίο για τον περιορισμό της καταστροφικής πυρκαγιάς.

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Εθνική τραγωδία στην Ισπανία που για μια ακόμη χρονιά μαστίζεται από μια θηριώδη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχη της Αλμερίας στην Ανδαλουσία. Η πυρκγία σύμφωνα με νεότερα ενημέρωση από το περιφερειακό ηγέτη της Ανδαλουσίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους – ενω νωρίτερα γινόταν λόγος για 12 νεκρούς- ενώ ακόμη 19 αγνούνται. Επίσης, οι αρχές αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τέσσερα από τα θύματα είναι Βρετανοί ενω εκτιμάται πως έχουν ήδη γίνει στάχτη 31.000 στρέμματα.

Εκατοντάδες άτομα καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία, κατά τον Μορένο, φαίνεται να προκλήθηκε από την πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Στη συνέχεια, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε δασώδη περιοχή γύρω από το Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας.

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İspanya'da Orman Yangını: En az 12 ölü



Güney İspanya’nın Almeria bölgesinde çıkan büyük orman yangınlarında en az 12 kişi hayatını kaybetti.



Aşırı sıcaklarla baş gösteren yangında, cansız bedenler tamamen yanmış araçların içinde bulundu.



Yaralı sayısı henüz net değil. pic.twitter.com/Icg6vXtCmb — Köklü Değişim Medya (@KokluDegisim) July 10, 2026

Ένας παρατεταμένος καύσωνας, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40°C, έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι σοροί των 11 εντοπίστηκαν εντός και γύρω από το μικρό χωριό Μπεντάρ, λίγο έξω από το Λος Γκαγιάρδος, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Αντόνιο Σανθ, περιφερειακός υπουργός Υγείας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν δύσκολο να ελεγχθεί και εξαπλώθηκε ταχύτατα, ενώ η πλειονότητα —ή και το σύνολο— των θυμάτων ενδέχεται να ήταν αλλοδαποί.

Twelve people were killed in a wildfire in Almeria in ​southern Spain, with 150 firefighters working to put out the blaze https://t.co/lS3tr8Sq1Y pic.twitter.com/UWAsBZNMZc — Arab News (@arabnews) July 10, 2026

Η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει νωρίτερα απολογισμό 12 νεκρών, αν και ο Σανθ διευκρίνισε ότι ο αριθμός ήταν προσωρινός.

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Τέσσερα άτομα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητό τους, ανέφερε ο Σανθ, ενώ άλλα επτά θύματα εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία, προφανώς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες.

Πρόσθεσε ότι τα τέσσερα άτομα στο αυτοκίνητο εκτιμάται πως ήταν «βρετανικής καταγωγής» και ότι το όχημα διέθετε τιμόνι στη δεξιά πλευρά.

Το BBC News έχει επικοινωνήσει με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

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Ο Σανθ χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως ό,τι «πιο καταστροφική» έχει συμβεί στην Ανδαλουσία.

Ο Χουάνμα Μορένο έκανε λόγο για τραγωδία και προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

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«Η καρδιά μας είναι βαριά και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειακός πρόεδρος.

Τέσσερα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, ενώ άλλα τέσσερα φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, όπως μικρής έκτασης εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω του πυκνού καπνού.

🇪🇸 A massive wildfire has ravaged the southern Spanish city of Almeria.



🔥 So far, 12 people have been reported dead, while 19 are missing.



🚒 Around 150 firefighters are continuously battling the fire.



🌡️ Spain is currently reeling from dangerous heat and a severe heatwave,… pic.twitter.com/qT5whcC6an Advertisement July 10, 2026

«Όλα δείχνουν ότι αιτία ήταν η κατάρρευση στύλου ηλεκτροδότησης, αν και το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», δήλωσε ο Μορένο στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, προσθέτοντας ότι θα αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους για τη συντήρηση του δικτύου.

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Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης κλείσιμο δρόμων, ενώ 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους.

Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τον Μάιο ότι η Ισπανία θα υλοποιούσε φέτος τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιών καλοκαιρινής περιόδου στην ιστορία της, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

"Una tragèdia sense precedents." Almenys 11 persones mortes, 19 de desaparegudes i 8 de ferides en un incendi forestal a Los Gallardos, a Almeria. Quatre de les víctimes mortals eren en un cotxe britànic i set anaven a peu després de deixar els vehicles https://t.co/xJnkKNIoao pic.twitter.com/bazXIwNBe4 Advertisement July 10, 2026

Η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) της Ισπανίας, η οποία κινητοποιείται σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης στο Λος Γκαγιάρδος (Los Gallardos).

Τον Ιούνιο, η Ισπανία κατέγραψε τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο θερμοκρασίας από το 1950, ενώ υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας προβλέπονταν θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 42°C.

Πέρυσι, κάηκε στην Ισπανία μια έκταση-ρεκόρ, περίπου 3,9 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Πρόκειται για έκταση υπερδιπλάσια του εξαπλάσιου του μέσου όρου της χώρας για την περίοδο 2006-2024.

#BRK 🇪🇸 Massive fire in Los Gallardos, Spain; 12 people dead.



Six others were injured in the blaze; according to reports, several victims were found burnt inside their cars. pic.twitter.com/vt2otIaNr0 — Saurabh (@Saurabh41454360) July 10, 2026

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί άνοδο των θερμοκρασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα —με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου— σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνότερα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα, αυξημένη πίεση στους υδάτινους πόρους της Ευρώπης και σφοδρότερες πυρκαγιές.

Η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη όσον αφορά τις πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη της καταγραφής δεδομένων το 2006, καθώς κάηκε έκταση-ρεκόρ άνω του ενός εκατομμυρίου εκταρίων —μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στη μισή έκταση της Ουαλίας— σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η επιδείνωση της περιόδου πυρκαγιών στη Μεσόγειο έχει συνδεθεί άμεσα με την κλιματική αλλαγή σε ξεχωριστή μελέτη της ομάδας World Weather Attribution του Imperial College του Λονδίνου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί στο μέλλον το φαινόμενο των συχνότερων και σφοδρότερων πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βρίσκεστε στην περιοχή; Εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν, μοιραστείτε την εμπειρία σας.