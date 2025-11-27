Οι Ευρωβουλευτές κατηγορούν τις ΗΠΑ για αμφισημία στο προωθούμενο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η στάση αυτή υπονομεύει τις προοπτικές ειρήνης. Με ψήφισμά τους ζητούν αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συμφωνία και ξεκαθαρίζουν ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ως ρωσικά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Παράλληλα, καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα ένα νομικά και οικονομικά αξιόπιστο “δάνειο αποκατάστασης” για την Ουκρανία, χρηματοδοτούμενο από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Πιο ειδικά το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα αντιδρώντας στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενέκρινε ψήφισμα (401 υπέρ, 70 κατά, 90 αποχές) στο οποίο καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή και να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλους ομοϊδεάτες εταίρους για να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη βασίζονται τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για βιώσιμη ειρήνη θα πρέπει να προηγηθεί μια αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός, η οποία θα πρέπει επίσης να στηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας της ΕΕ και των ΗΠΑ προς το Κίεβο (ισοδύναμες με το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και το άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την ΕΕ) για την πρόληψη, την αποτροπή και την άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας επίθεσης.

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν επίσης ότι οποιοδήποτε κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος δεν θα αναγνωριστεί νομικά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ως ρωσικό. Τονίζοντας την ανάγκη για ευρωπαϊκή συμμετοχή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία θα έχει βαθύ αντίκτυπο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας, επαναλαμβάνουν ότι «δεν θα πρέπει να αποφασιστεί τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη».

Η αμφιθυμία της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία επιζήμια για τη διαρκή ειρήνη

Το κείμενο σημειώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, θεωρεί ότι η πολιτική αμφιθυμία της Ουάσιγκτον έναντι του Κιέβου είναι επιζήμια για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς στις ικανότητες της Ουκρανίας να υπερασπίζεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητά της.

Επαναλαμβάνουν ότι η Ουκρανία έχει την ελευθερία να επιλέγει τις συμμαχίες της στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής, χωρίς η Ρωσία να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αυτό.

Υπέρ ενός «δανείου αποκατάστασης» στηριγμένου σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το ψήφισμα υπογραμμίζει επίσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να προβλέπει πλήρη αποζημίωση από τη Ρωσία για τις ζημίες που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία, υλικές και μη. Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ένα νομικά και οικονομικά υγιές «δάνειο αποκατάστασης» για την Ουκρανία, υποστηριζόμενο από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Διευκρινίζουν ότι η τύχη των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και οι όροι της επένδυσής τους δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς την ΕΕ. Το Κοινοβούλιο επιμένει επίσης ότι δεν πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις πριν από τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους FT η Euroclear, ο θεματοφύλακας που διακρατεί το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, προειδοποιεί ότι η αξιοποίησή τους για το δάνειο προς την Ουκρανία μπορεί να θεωρηθεί διεθνώς ως «κατάσχεση», αυξάνοντας το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Για τον λόγο αυτό ζητά πλήρεις και άνευ όρων εγγυήσεις από τα κράτη μέλη για την κάλυψη των νομικών, οικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων.