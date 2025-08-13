Στη σύλληψη του καπετάνιου του πλοίου bulk carrier (μεταφοράς ξηρού φορτίου) Arel 7 προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για την υπόθεση με τον αγνοούμενο επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι (Halit Yukay) που είχε φύγει στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο.

Η σύλληψη του καπετάνιου έγινε μετά από φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.

Οπως φαίνεται στις εικόνες ντοκουμέντα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Hurryiet, ο καπετάνιος φαίνεται να παρατηρεί τη ζημιά στο πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη – δείγμα ότι αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία, σε αντίθεση με ό,τι είχε ισχυριστεί όταν ανακρίθηκε από αστυνομικούς.

Tekne faciasında yeni gelişme



📌İş insanı Halit Yukay'ın kayboluşunda yeni görüntüler dosyaya girdihttps://t.co/NMzs34px6m pic.twitter.com/x33vf1AEhZ August 13, 2025

Στην πρώτη του κατάθεση ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί, μεταξύ άλλων: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».

Καθοριστική για τη σύλληψη του καπετάνιου ήταν και η έρευνα που έγινε στο πλοίο καθώς οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τις 5 Αυγούστου έφερε ζημίες στην πλώρη του που δεν τις είχε πριν την ημέρα εκείνη. To Arel 7 είχε μπει στο στόχαστρο της τουρκικής ακτοφυλακής καθώς μέσω δορυφόρων είχε διαπιστωθεί η παρουσία του στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.