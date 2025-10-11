Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι “εκτός συζήτησης”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Γιατί βγήκαν ένοπλες ομάδες στους δρόμους της Γάζας



Αναφορές από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετές συνοικίες — ορισμένοι ντυμένοι με πολιτικά, άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.



Η ένταση αυξήθηκε απότομα μετά τη δολοφονία δύο μελών των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς από ενόπλους της ισχυρής φατρίας Ντούγκμους, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας. Ένας από τους νεκρούς ήταν γιος του Ιμάντ Άκελ, ανώτερου διοικητή της ένοπλης πτέρυγας, που σήμερα ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς.



Οι σοροί των δύο ανδρών αφέθηκαν στον δρόμο, προκαλώντας οργή και φόβους για μεγάλη ένοπλη αντίδραση από τη Χαμάς.

Επέστρεψαν στη Γάζα πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι

Οι αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα 11 Οκτωβρίου πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην Χαμάς μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες.

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.