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Συνολικά 168 όμηροι επέστρεψαν ζωντανοί, με τους τελευταίους να απελευθερώνονται τον Οκτώβριο του 2025, έχοντας βιώσει πρωτόγνωρες συνθήκες σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης στα υπόγεια τούνελ της Γάζας.

Οι άνθρωποι που απελευθερώθηκαν επιδιώκουν πλέον να χτίσουν ξανά τη ζωή τους, αντλώντας δύναμη από την οικογένεια, την πίστη τους ή τη συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις.

Μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις και βιβλία, οι πρώην όμηροι αναδεικνύουν τη σημασία της ελευθερίας, της ευγνωμοσύνης και της επιλογής για ζωή παρά τις οδυνηρές απώλειες που υπέστησαν.

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157 Σάββατα από το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι μνήμες παραμένουν νωπές στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά τη μεγαλύτερη σφαγή κατά Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, οι άνθρωποι που απήχθησαν από τη Χαμάς και απελευθερώθηκαν προσπαθούν να χτίσουν ξανά τη ζωή τους και να επουλώσουν τα ψυχικά τους τραύματα. Τρία χρόνια μετά, προσπαθούν να ξεπεράσουν όσα έζησαν εκείνο το πρωί, όταν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Τζιχάντ εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκότωσαν αδιακρίτως περίπου 1.200 ανθρώπους στα κιμπούτς και στο μουσικό φεστιβάλ Nova και πήραν 251 ως ομήρους στη Γάζα.

Από τους 251 ομήρους, οι 168 επέστρεψαν ζωντανοί στο Ισραήλ, με τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους να επιστρέφουν στις 13 Οκτωβρίου 2025.

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Ανάμεσα σε αυτούς που επέστρεψαν, ξεχωρίζουν πολλές ιστορίες, όπως αυτή της Έμιλι Νταμάρι που έκρυβε ότι ήταν ομοφυλόφιλη από τους απαγωγείς της, του Έλι Σαράμπι, που έχασε τη σύζυγό του, τις δύο κόρες του και τον αδερφό του, της μουσικού και Ισραηλινής στρατιώτη Άγκαμ Μπέργκερ, καθώς και των Αβίβα και Κιθ Σίγκελ που απήχθησαν από την κοινότητα Κφάρ Αζά.

Έμιλι Νταμάρι

«Μερικές φορές ήμασταν έως και έξι άτομα μαζί, στριμωγμένα σε ένα μικροσκοπικό κλουβί μόλις δύο επί δύο μέτρων», είχε εξομολογηθεί η 30χρονη Έμιλι Νταμάρι, η οποία απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 αφού παρέμεινε αιχμάλωτη της Χαμάς για 471 ημέρες. Η ιστορία της έγινε ευρέως γνωστή επειδή πέρασε σχεδόν τέσσερις μήνες εγκλωβισμένη σε κλουβιά στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς, κάτω από άθλιες συνθήκες. Η Έμιλι, η οποία κατέχει και τη βρετανική υπηκοότητα, έχασε δύο δάχτυλα στο χέρι της και από τη στιγμή της απελευθέρωσής της έχει ήδη υποβληθεί σε πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η 30χρονη προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά και να χτίσει μια όμορφη ζωή. Στις 13 Οκτωβρίου 2025, απελευθερώθηκαν οι αγαπημένοι της δίδυμοι φίλοι, Γκαλί και Ζιβ Μπέρμαν, με τους οποίους είχε απαχθεί από το κιμπούτς τους πριν χωριστούν τις πρώτες ημέρες της αιχμαλωσίας.

Την επέτειο ενός έτους από την απελευθέρωσή της, δλαδή τον Ιανουάριο του 2026, παντρεύτηκε την αγαπημένη της, τη γνωστή food influencer Ντανιέλ Αμίτ, στο Τελ Αβίβ.

«Μία ημέρα στην αιχμαλωσία μοιάζει με μία εβδομάδα. Θέλεις να τα παρατήσεις κάθε στιγμή, αλλά εγώ δεν το έκανα. Σήμερα, ανοίγω το ψυγείο και λέω ευχαριστώ. Πίνω κρύο νερό και λέω ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων για τα πάντα, για τα μεγάλα και τα μικρά πράγματα. Η ευγνωμοσύνη έχει γίνει ο πυρήνας της προσωπικότητάς μου. Το να είμαι ελεύθερη, στο σπίτι μου, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά μου και τους ανθρώπους μου, είναι κάτι που δεν θα θεωρήσω ποτέ ξανά δεδομένο», είχε δηλώσει στο Reuters.

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Έλι Σαράμπι

Ο 54χρονος Έλι Σαράμπι απήχθη από το κιμπούτς Μπεερί. Η βρετανικής καταγωγής σύζυγός του, Λιάν, και οι δύο κόρες τους, Νόγια, 16 ετών, και Γιαχέλ, 13 ετών, δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο αδελφός του, Γιόσι, αιχμαλωτίστηκε και έχασε τη ζωή του στη Γάζα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Σαράμπι απελευθερώθηκε και η εξωτερική του εμφάνιση προκάλεσε σοκ. Ήταν εμφανώς σκελετωμένος και εξαθλιωμένος μετά από 491 ημέρες αιχμαλωσίας, κατά τις οποίες βίωσε ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, καθώς και λιμοκτονία.

«Στην αιχμαλωσία έμαθα πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι κάθε στιγμή και κάθε επιλογή. Επιλέγω να κοιτάζω μπροστά, να συνεχίζω και να αξιοποιώ τη ζωή που έχω με ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε ο Σαράμπι.

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Με σκοπό να τιμήσει την οικογένεια που έχασε τόσο βίαια, βοήθησε στην ίδρυση του Οικογενειακού Κέντρου «Shalva Sharabi» στη νότια πόλη Ασκελόν, σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση για άτομα με αναπηρία Shalva.

«Επιλέγω τη ζωή. Επιλέγω να συνεχίσω να ζω στο έπακρο, κουβαλώντας τη Λιάν, τη Νόγια, τη Γιαχέλ και τον Γιόσι μαζί μου σε κάθε μου βήμα».

Η σύζυγος και οι κόρες του πίστευαν βαθιά στη φροντίδα των άλλων, σημείωσε ο ίδιος. «Οικογένειες θα περνούν αυτές τις πόρτες και θα λαμβάνουν βοήθεια, φροντίδα και ελπίδα σε έναν χώρο που φέρει το όνομά τους. Αυτό μου δίνει δύναμη και με κάνει πολύ υπερήφανο», κατέληξε.

Επιπλέον, έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Hostage» (Όμηρος), στο οποίο περιγράφει τις φρικτές συνθήκες επιβίωσης στα σκοτεινά τούνελ της Γάζας. Όταν το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά, μπήκε αμέσως στη λίστα των bestseller των New York Times και κέρδισε μια θέση στα 100 σημαντικότερα βιβλία της χρονιάς του περιοδικού Time.

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Ο Έλι Σαράμπι ταξιδεύει στο εξωτερικό και μιλάει δημοσίως για όσα έζησε ως πρώην όμηρος της Χαμάς. Αν και το θέμα των ομήρων έληξε οριστικά, τον Ιανουάριο του 2026, όταν επέστρεψε η σορός του τελευταίου ομήρου Ραν Γκβίλι, ο 54χρονος δεν θέλει ο κόσμος να ξεχάσει τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 2023. Διατηρεί καλές σχέσεις με πρώην συγκρατούμενούς τους, τους οποίους φρόντιζε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας, αναλαμβάνοντας έναν προστατευτικό και πατρικό ρόλο. Αποτέλεσε στήριγμα για τον νεαρό Αλόν Οχέλ που απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Η σχέση που ανέπτυξαν ήταν καθοριστική για να αντέξουν τις κακουχίες και τα βασανιστήρια.

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Άγκαμ Μπέργκερ

Η Ισραηλινή στρατιώτης Άγκαμ Μπέργκερ απήχθη από τη στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ και παρέμεινε αιχμάλωτη στη Γάζα για περίπου 500 ημέρες, μέχρι την απελευθέρωσή της στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η ιστορία της είναι συγκλονιστική. Παρέμεινε πιστή στην εβραϊκή της πίστη και δεν υπέκυψε όταν οι βασανιστές της προσπάθησαν να την προσηλυτίσουν στο Ισλάμ και να τη εξαναγκάσουν να φορέσει χιτζάμπ. Μάλιστα, τήρησε τις εβραϊκές θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς νήστεψε κανονικά στη γιορτή του Γιομ Κιπούρ και αρνήθηκε να μαγειρέψει ή να κάνει οποιαδήποτε εργασία το Σάββατο (Σαμπάτ).

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Μετά την απελευθέρωσή της, επέστρεψε στη ζωή της και στο μεγάλο της πάθος, που δεν είναι άλλο από το βιολί. «Αυτό που μου δίνει δύναμη είναι η οικογένειά μου, ο λαός του Ισραήλ, το να συμμετέχω σε ουσιαστικές δράσεις και να προσφέρω στους άλλους τη δύναμη της ελπίδας», εξομολογήθηκε.

Αβίβα και Κιθ Σίγκελ

Το Κφάρ Αζά ήταν μία από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Η 65χρονη Αβίβα Σίγκελ απήχθη μαζί με τον 67χρονο σύζυγό της, Κιθ. Η ίδια απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια της πρώτης προσωρινής εκεχειρίας για την ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, όμως ο Κιθ παρέμεινε όμηρος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025.

Η Αβίβα δεν τα παράτησε και μετατράπηκε σε μία δυναμική φωνή που τοποθετήθηκε δημοσίως για την κρίση των Ισραηλινών ομήρων, ασκώντας πιέσεις στην πολιτική ηγεσία για την επιστροφή τους.

Τα παιδιά και τα εγγόνια της, αλλά ακόμη και άγνωστοι που συναντά στον δρόμο, της δίνουν δύναμη κάθε μέρα, όπως αποκάλυψε η ίδια.

«Νιώθω ότι δεν είμαι μόνη και ότι υπάρχει τόσο πολλή αγάπη σε αυτόν τον κόσμο, την οποία πρέπει να κρατήσουμε και με τα δύο μας χέρια. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι ζωντανή».

Φωτογραφίες από Reuters