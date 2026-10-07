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Το βίντεο παρουσιάζει τον Σινουάρ μαζί με στελέχη της οργάνωσης στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα πριν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, χαρακτήρισε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ως σημαντικό στρατιωτικό επίτευγμα που κατέρριψε το δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος απηύθυνε κάλεσμα για περαιτέρω διεύρυνση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, υπονοώντας την ανάγκη ενεργοποίησης ενός νέου μετώπου από τη δύση.

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Tρία χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε νέα πλάνα του πρώην ηγέτη της, του Γιαχία Σινουάρ, λίγο πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024, από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται ως αμοντάριστο και χωρίς λογοκρισία, φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ τις τελευταίες ημέρες πριν σκοτωθεί.

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Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, καθώς και ο διοικητής λόχου Άνις αλ-Ντάρμπι. Ο Σινουάρ, ο ενορχηστρωτής της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στα πλάνα φορούσε μακριές γυναικείες μαντήλες, για να μην αναγνωρίζεται όταν κυκλοφορούσε δημόσια.

Qassam released the uncensored footage of Yahya Sinwar on frontline in Tel al-Sultan, Rafah, from the days before his assassination in October 2024; he is with Tel al-Sultan Battalion commander Mahmoud Hamdan and company commander Anis al-Darbi. [Qassam Brigades 5/10] https://t.co/lu5i7NrPAl October 6, 2026

Σε μία απαράδεκτη δήλωση, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, είπε ότι «η 7η Οκτωβρίου υπήρξε ένα εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα, με τη βοήθεια του Θεού. Τόσο οι εχθροί όσο και οι φίλοι αναγνώρισαν το μέγεθος του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του αιφνιδιασμού».

«Τα χέρια των μαχητών κατέρριψαν το δόγμα ασφαλείας της κατοχής»

Ο Αμπού Ομπέιντα προσθέτει ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που «τα χέρια των μαχητών κατέρριψαν το δόγμα ασφαλείας της κατοχής. Δεν υφίσταται πλέον αποτροπή. Η Παλαιστίνη δεν θα ξεχάσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της, και ιδίως εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για χάρη της».

Ο Αμπού Ομπέιντα φαίνεται επίσης να υπονοεί ότι η Χαμάς θα ήθελε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να εξαπολύονται από νέες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της δύσης.

«Όλοι είδαν πώς τα drones που προέρχονταν από διάφορα μέτωπα [Υεμένη και Ιράκ] στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε εναντίον του και ένα μέτωπο από τη δύση;» λέει ο ίδιος.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα επιθυμούσε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να εξαπολύονται και από νέες κατευθύνσεις.

«Όλοι είδαν πώς τα drones που ήρθαν από διάφορα μέτωπα, από την Υεμένη και το Ιράκ, στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν άνοιγε εναντίον του και ένα μέτωπο από τη Δύση;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια φράση που ερμηνεύεται ως κάλεσμα για διεύρυνση της γεωγραφίας των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, πέρα από τα ήδη ενεργά μέτωπα.