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Το προσωπικό του νοσοκομείου εφάρμοσε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, μετατρέποντας κλινικές και ανοιχτούς χώρους σε χειρουργεία για να διαχειριστεί την πρωτόγνωρη μαζική εισροή.

Νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας αναδεικνύει τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών να σώσουν πολίτες και στρατιώτες σε μια επιχείρηση που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σχέδιο ετοιμότητας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο, ενώ εκατοντάδες συγγενείς αγνοουμένων αναζητούσαν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους στις εγκαταστάσεις.

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Δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο Ιατρικό Κέντρο Soroka της Μπιρσίβα. Μέσα σε λίγες ώρες, οι διάδρομοι και οι χώροι του νοσοκομείου γέμισαν με τραυματίες από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ γιατροί και νοσηλευτές έδιναν μάχη να περιθάλψουν εκατοντάδες ανθρώπους.

Νέο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, καταγράφει τις δραματικές στιγμές εκείνης της ημέρας. Στρατιώτες και πολίτες μεταφέρονται εσπευσμένα στο Soroka, ενώ το προσωπικό προσπαθεί να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους κάθε ηλικίας: από μωρά και ηλικιωμένους μέχρι νέους που βρίσκονταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

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Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και μια νεαρή γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Το υλικό μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή «The Shift» της ερευνητικής εκπομπής «Zman Emet» του KAN 11, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της επιχείρησης που χρειάστηκε να οργανώσει το νοσοκομείο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι δεν βλέπεις μια τρομοκρατική επίθεση, βλέπεις μια σφαγή», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο καθηγητής Shlomi Codish, διευθύνων σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου Clalit-Soroka, παραμονές της τρίτης επετείου της επίθεσης.

Το Soroka είναι το μοναδικό κέντρο τραυμάτων επιπέδου 1 στο νότιο Ισραήλ. Τις πρώτες 24 ώρες μετά την επίθεση περιέθαλψε 674 τραυματίες. Ο αριθμός ήταν υπερπενταπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο περιστατικό μαζικών απωλειών, όταν το νοσοκομείο είχε αντιμετωπίσει 121 τραυματίες.

Οι ασκήσεις ετοιμότητας του νοσοκομείου είχαν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση έως και 300 ανθρώπων. Αυτή τη φορά, όμως, η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε σενάριο.

Σχεδόν αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Παραγγέλθηκαν 100 επιπλέον μονάδες αίματος και περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι κλήθηκαν στο νοσοκομείο πριν από τις 8 το πρωί.

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«Αν δεν το είχαμε κάνει, άνθρωποι θα είχαν πεθάνει», ανέφερε ο Codish.

Η πρώτη επέμβαση και η γυναίκα που ήταν πάνω από 40 εβδομάδων έγκυος

Η πρώτη επέμβαση εκείνης της ημέρας έγινε σε μια περίπου 20χρονη Βεδουίνα μουσουλμάνα, η οποία ήταν πάνω από 40 εβδομάδων έγκυος και είχε πυροβοληθεί στην κοιλιά.

Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν τη γυναίκα και να φέρουν στον κόσμο την κόρη της. Το μωρό, ωστόσο, πέθανε 14 ώρες αργότερα.

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«Αυτό είναι κακό που δεν χωράει ο νους», είπε ο Codish, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως ανέφερε, η επίθεση εναντίον μιας γυναίκας σε τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη ήταν μια από τις στιγμές που έκαναν το προσωπικό να αντιληφθεί την έκταση της βίας που είχε εκτυλιχθεί έξω από το νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, στρατιώτες έφεραν στο Soroka δύο μωρά χωρίς τους γονείς τους. Τα είχαν βρει ζωντανά μέσα σε ένα δωμάτιο, όπου η μητέρα και ο πατέρας τους είχαν σκοτωθεί.

Ένας ακόμη άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Είχε δει τη σύζυγο και τον γιο του να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια του μέσα σε καταφύγιο κιμπούτς. Ο ίδιος επέζησε, αλλά τελικά έχασε το ένα του πόδι.

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Η στιγμή που ένας πατέρας βρίσκει τον γιο του στο φορείο

Μία από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές που κατέγραψαν οι κάμερες αφορά έναν 23χρονο στρατιώτη της Ταξιαρχίας Γκολάνι, τον Νοάμ.

Ο νεαρός μεταφέρεται με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Καθώς το φορείο κινείται μέσα στο νοσοκομείο, ο πατέρας του, Αβραάμ, τον αναγνωρίζει.

Τρέχει δίπλα στον γιο του και προλαβαίνει να τον φιλήσει πριν οι γιατροί τον οδηγήσουν στο χειρουργείο.

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Ο Νοάμ επέζησε, όμως έχασε το πόδι του.

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Την ίδια στιγμή, το Soroka προσπαθούσε να λειτουργήσει ενώ ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό γεμάτο. Το νοσοκομείο διαθέτει 1.200 κλίνες, όμως η μαζική εισροή τραυματιών ανάγκασε το προσωπικό να ανατρέψει μέσα σε λίγες ώρες τον τρόπο λειτουργίας του.

Εκατοντάδες ασθενείς στάλθηκαν στα σπίτια τους ή μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία. Παθολογικές κλινικές μετατράπηκαν σε χώρους χειρουργείων, ενώ ανοιχτοί χώροι διαμορφώθηκαν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες εντατικής θεραπείας.

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Οι οικογένειες που περίμεναν μια απάντηση

Έξω από τις αίθουσες του νοσοκομείου εξελισσόταν μια ακόμη τραγωδία.

Εκατοντάδες συγγενείς έφταναν πανικόβλητοι στο Soroka, αναζητώντας ανθρώπους που είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς στο πεδίο», είπε ο Codish. «Η σπαρακτική συνειδητοποίηση τις επόμενες 24 ώρες ήταν: Δεν είναι εδώ».

Μέχρι τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, το νοσοκομείο είχε ταυτοποιήσει όλους τους αγνώστους ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί. Οι οικογένειες, όμως, συνέχιζαν να ελπίζουν.

Σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου είχαν τοποθετηθεί αφίσες με φωτογραφίες αγνοουμένων και το μήνυμα «Έχετε δει;».

Το προσωπικό γνώριζε πλέον ότι οι άνθρωποι στις αφίσες δεν βρίσκονταν ανάμεσα στους ασθενείς που παρέμεναν άγνωστοι. Ωστόσο, οι αφίσες παρέμειναν στη θέση τους.

Ήταν, για τις οικογένειες, η τελευταία ελπίδα.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου φωτογράφισαν τις αφίσες και αργότερα έμαθαν τι είχε συμβεί στους ανθρώπους που απεικονίζονταν σε αυτές.

«Κάθε ένας από αυτούς ήταν νεκρός», ανέφερε ο Codish.

Συνολικά, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Soroka εκείνη την ημέρα. Οι 11 έφτασαν ήδη νεκροί στο νοσοκομείο, ενώ επτά πέθαναν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Το αδημοσίευτο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει έτσι όχι μόνο την προσπάθεια των γιατρών να κρατήσουν ανθρώπους στη ζωή, αλλά και τις πρώτες ώρες μιας τραγωδίας που ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών.

«Κάθε ώρα που περνούσε, γινόταν αντιληπτό ότι αυτό ήταν το χειρότερο που είχαμε δει ποτέ. Και μετά η επόμενη ώρα αποδείκνυε ότι μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερο», είπε ο Codish. «Και μετά η επόμενη ώρα αποδείκνυε ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα».