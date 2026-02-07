Ο Βρετανός freestyle σκιέρ Γκας Κένγουορθι έγινε χθες θέμα συζήτησης λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα, όταν δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram όπου η φράση «F* ICE» ήταν γραμμένη πάνω στο χιόνι με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο 34χρονος, που θα αγωνιστεί στο free ski half-pipe για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, δεν περιορίστηκε απλώς στη φωτογραφία: κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να πιέσουν τους γερουσιαστές τους ώστε να «βάλουν όρια στη δράση» της υπηρεσίας ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) και της συνοριακής αστυνόμευσης, εκφράζοντας ισχυρές πολιτικές απόψεις κατά της συμπεριφοράς και της εξουσίας της οργάνωσης.

Στην ανάρτησή του, ο Κένγουορθι κατήγγειλε δολοφονίες «αθώων ανθρώπων» και ζήτησε να τεθούν όρια σε συλλήψεις χωρίς ένταλμα, διακρίσεις και επιχειρήσεις της υπηρεσίας σε ευαίσθητους χώρους όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Η ενέργεια αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς στην πόλη βρίσκονται στελέχη της ICE στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, που παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης των Αγώνων και υπήρξαν επίσης πανό διαμαρτυρίας κατά της ICE στο Μιλάνο.

Παρότι ο Ολυμπιακός Χάρτης (Rule 50) απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας ή πολιτικού μηνύματος σε ολυμπιακούς χώρους, δεν αναμένεται πειθαρχική διαδικασία κατά του Κένγουορθι, επειδή η παρέμβαση έγινε μέσω προσωπικού λογαριασμού στα social media και όχι μέσα σε επίσημο χώρο των Αγώνων.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράζουν απόψεις μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών για την έκφραση των αθλητών, και ότι δεν ρυθμίζει προσωπικές αναρτήσεις.

Ο Κένγουορθι, που γεννήθηκε στην Αγγλία αλλά μεγάλωσε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, έχει μακρά ιστορία εκδηλώσεων πολιτικής άποψης. Αγωνίστηκε για την ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς του 2014 και 2018, ενώ στους Χειμερινούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία και κατέλαβε την όγδοη θέση, παρόλο που εξακολουθεί να ζει στις ΗΠΑ.

Advertisement

Πριν από τους Αγώνες του 2022, είχε επίσης επικρίνει την επιλογή της Κίνας ως διοργανώτριας χώρας, με αναφορές σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεταχείριση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας δείχνοντας πως η έντονη στάση του απέναντι σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Με πληροφορίες από theguardian.com και thepinknews.com

Advertisement