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Νέες αντιδράσεις προκαλεί ο Φειδίας Παναγιώτου, αυτή τη φορά για την εμφάνισή του σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής έδωσε το «παρών» στην τελετή φορώντας σορτς, κάλτσες και καθημερινά παπούτσια, επιλογή που προκάλεσε σχόλια και έντονη κριτική, δεδομένου του χαρακτήρα της εκδήλωσης.

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Στην τελετή για τους δύο Κύπριους που δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 από μέλη του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και οι οικογένειες των δύο ηρώων.

Η εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου σχολιάστηκε έντονα από το κυπριακό ενημερωτικό site «Νέα Πόλις», το οποίο έκανε λόγο για «ασέβεια» απέναντι στη συγκεκριμένη στιγμή και σε όσα αυτή συμβολίζει.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή 9 Αυγούστου, το μέσο υποστήριξε ότι μια εκδήλωση μνήμης για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού δεν αποτελεί «μια ακόμη έξοδο», αλλά μια περίσταση με ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, η παρουσία δεν είναι απλώς “μια ακόμη έξοδος”. Είναι από μόνη της ένα μήνυμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Παράλληλα, το «Νέα Πόλις» σημείωσε ότι, από τη στιγμή που ο Φειδίας Παναγιώτου παρευρέθηκε στην εκδήλωση ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής και βρέθηκε δίπλα στην πολιτειακή ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις οικογένειες των δύο ηρώων, θα έπρεπε να είχε επιδείξει τον ανάλογο σεβασμό στην περίσταση.

Η επιλογή της ενδυμασίας του έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους επικριτές του να κάνουν λόγο για ακατάλληλη εμφάνιση σε μια τόσο φορτισμένη και συμβολική εκδήλωση.