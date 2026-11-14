Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πλήθος θαυμαστών συγκεντρώθηκε στη Φιλαδέλφεια για να τιμήσει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας Ρόκι Μπαλμπόα.

Οι συμμετέχοντες πέτυχαν επίσημο ρεκόρ Γκίνες συγκεντρώνοντας 570 άτομα ντυμένα με την εμβληματική στολή του κινηματογραφικού ήρωα στα σκαλιά του μουσείου.

Η πόλη διοργανώνει σειρά εορταστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δράσεων για να τιμήσει την ιστορία του πυγμάχου που ενέπνευσε το κοινό παγκοσμίως.

Η ταινία του 1976 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και καθιερώθηκε ως το πιο επιτυχημένο αθλητικό κινηματογραφικό franchise στην ιστορία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ιστορία του Ρόκι Μπαλμπόα, ένα σύμβολο επιμονής ενάντια στα προγνωστικά, τιμήθηκε στη Φιλαδέλφεια 50 χρόνια μετά την ταινία με ένα νέο ρεκόρ Γκίνες.

Την Παρασκευή, πλήθος θαυμαστών συγκεντρώθηκε στα εμβληματικά σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της Φιλαδέλφειας, φορώντας την κλασική στολή του ήρωα: μαύρο σκούφο, γκρι φόρμα και φούτερ, καθώς και μαύρα ψηλά αθλητικά παπούτσια Converse.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το ABC, όσο περνούσε η ώρα, όλο και περισσότεροι «Ρόκι» κατέφθαναν μπροστά από τα σκαλιά, επευφημώντας τους καθυστερημένους που έσπευδαν να ενισχύσουν την προσπάθεια.

«Πώς σε λένε;» ρώτησε ο εκφωνητής έναν από τους συμμετέχοντες. «Ρόκι Μπαλμπόα», απάντησε εκείνος.

"Rocky" fans honored the iconic character's legacy 50 years after his first film with a Guinness World Record-breaking gathering of people dressed as Rocky Balboa at the steps of the Philadelphia Museum of Art.



Read more: https://t.co/HToCk2sP8s pic.twitter.com/CMvdmtrEjm — ABC News (@ABC) November 14, 2026

Συγκεντρώθηκαν 570 «Ρόκι Μπαλμπόα» στο μνημείο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ρεκόρ Γκίνες, απαιτούνταν τουλάχιστον 250 άτομα για την κατοχύρωση του ρεκόρ. Τελικά, η επίσημη καταμέτρηση έδειξε 570 συμμετέχοντες, όπως ανακοίνωσε ο εκφωνητής.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του ρεκόρ, το πλήθος ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά για να ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το μουσείο.

Η πόλη έχει διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων αυτόν τον μήνα για να τιμήσει τον φανταστικό μποξέρ-αουτσάιντερ, μεταξύ των οποίων έναν αγώνα ταχύτητας στα διάσημα σκαλιά της ταινίας, μια τελετή για τη μόνιμη εγκατάσταση του αγάλματος του Ρόκι, καθώς και μια πρόκληση στην αγορά κρεάτων, όπου οι θαυμαστές αναπαριστούν τη σκηνή της προπόνησής του χτυπώντας κατεψυγμένα κρέατα.

Advertisement

Ο αγώνας «Rocky Run» στους δρόμους της πόλης

Επιπλέον, το Σάββατο, 45.000 δρομείς από και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 75 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στον αγώνα «Rocky Run» στους δρόμους της πόλης, σύμφωνα με αξιωματούχους του τουρισμού.

Η ταινία του 1976 «Ρόκι: Τα Χρυσά Γάντια», σε σενάριο του Σιλβέστερ Σταλόνε, αφηγείται την ιστορία ενός άσημου πυγμάχου από τη Νότια Φιλαδέλφεια, ο οποίος προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Απόλο Κριντ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Advertisement

Παρότι χάνει τον αγώνα, ο Ρόκι αποδεικνύει την αξία του και κερδίζει την καρδιά της Έιντριαν, της υπαλλήλου του συνοικιακού καταστήματος κατοικιδίων.

Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το φιλμ γυρίστηκε με προϋπολογισμό κάτω από 1 εκατομμύριο δολάρια, με τον τότε άγνωστο Σταλόνε να γράφει το σενάριο σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει δουλειά ως ηθοποιός. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έγινε η πιο εμπορική αθλητική ταινία της εποχής της, ενώ τα πολυάριθμα σίκουελ την καθιέρωσαν ως το πιο επιτυχημένο αθλητικό κινηματογραφικό franchise, σύμφωνα με το Γκίνες.

Η Φιλαδέλφεια καθιέρωσε την πρώτη «Ημέρα Ρόκι» το 2023 παρουσία του Σταλόνε, επεκτείνοντας τους εορτασμούς σε ένα εβδομαδιαίο «Rocky Fest» την επόμενη χρονιά.

Advertisement

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου με την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Σταλόνε, με τίτλο «The Steps».

Advertisement