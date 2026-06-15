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Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε πρόσφατα τις Φιλιππίνες δεν άφησε πίσω του μόνο ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά προκάλεσε και σημαντικές μεταβολές στο παράκτιο τοπίο της χώρας.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ο σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Μιντανάο, οδήγησε σε ανύψωση του θαλάσσιου πυθμένα έως και δύο μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Η γεωλογική αυτή μεταβολή αποκάλυψε κοραλλιογενείς σχηματισμούς και θαλάσσια λιβάδια που έως τότε βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

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Το φαινόμενο, γνωστό ως «παράκτια ανύψωση», έγινε αντιληπτό λίγες ημέρες μετά τη δόνηση, όταν οι κάτοικοι παρατήρησαν ότι η ακτογραμμή είχε μετατοπιστεί αισθητά προς τη θάλασσα, σε ορισμένα σημεία ακόμη και κατά εκατοντάδες μέτρα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετακίνηση τμήματος της τάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε γεωμορφολογικές αλλαγές στις παράκτιες περιοχές των επαρχιών Σαρανγκάνι και Νταβάο Οξιντένταλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως μεγάλες εκτάσεις του βυθού αναδύθηκαν ξαφνικά, αφήνοντας εκτεθειμένα οικοσυστήματα που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό.

Αποστολές που επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές κατέγραψαν εκτεταμένες ζώνες κοραλλιών και θαλάσσιας βλάστησης εκτός θάλασσας. Παράλληλα, φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησαν οι αρχές απεικονίζει νεκρά ψάρια, χέλια, οστρακοειδή και άλλους οργανισμούς παγιδευμένους στον εκτεθειμένο πυθμένα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στη μορφολογία των ακτών. Η αιφνίδια έκθεση των κοραλλιών και των θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί αδυνατούν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός νερού.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε σε 61, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400.

Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην επαρχία Σαρανγκάνι, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων νοτίως της Μανίλα, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές ή και ολική καταστροφή σε περίπου 63.900 σπίτια ενώ οι ζημίες υποδομές υπολογίζονται στο 1 δισεκ. πέσος (16,5 εκατ. δολάρια), δήλωσε η υπηρεσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ