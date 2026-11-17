Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής της Νοτιοανατολικής Ασίας και τη συνάντηση της ομάδας Quad.

Κατά την άφιξή του, διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εκφράζοντας ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση και την πρωτοβουλία Pax Silica.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει επίσης στο φόρουμ APEC και σε τριμερείς συναντήσεις, εν μέσω προκλήσεων που αφορούν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και τις τιμές της ενέργειας.

Οι κάτοικοι των Φιλιππίνων ανησυχούν για τις επιπτώσεις των νέων υποδομών τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές της χώρας τους.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στις Φιλιππίνες την Τρίτη στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Νοτιοανατολικής Ασίας, με διαδηλωτές να τον περιμένουν καθώς συμμετέχει για την πρώτη συνάντηση εδώ και δύο χρόνια της ομάδας Quad των χωρών του Ινδο-Ειρηνικού.

Η περιοδεία του Τραμπ στην Ασία, που περιλαμβάνει το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στο Σενζέν (APEC) και μια πολύ αναμενόμενη τριμερή συνάντηση με τους Κινέζους και Ρώσους ομολόγους του, έρχεται μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, μαζί με κατηγορίες για κατασκοπεία και νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στην πρόσβαση της Κίνας σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να περιπλέξουν μια εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

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As President Trump visits the Philippines, protesters are taking to the streets of Manila, opposing a U.S. initiative to build an AI hub in the country. pic.twitter.com/gV54tlkkTg — ABC News (@ABC) November 17, 2026

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μανίλα και έκαψαν ομοιώματα του Τραμπ, έκαναν εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την κατάργηση της πρωτοβουλίας αλυσίδας εφοδιασμού Pax Silica υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

BREAKING: US President Donald Trump has landed in Manila ahead of the ASEAN summit. Trump will also travel to China later this week to meet with Xi Jinping and Vladimir Putin. https://t.co/p0Ad93LdTi 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/Rq6BMq43hM — Sky News (@SkyNews) November 17, 2026

Οι Φιλιππίνες επλήγησαν ιδιαίτερα από την εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς εισάγουν το 98% του πετρελαίου τους από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η πρωτοβουλία Pax Silica αποσκοπεί στην προώθηση μιας «νέας συναίνεσης για την οικονομική ασφάλεια μεταξύ συμμάχων και αξιόπιστων εταίρων». Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι των Φιλιππίνων εκφράζουν ανησυχία για τα σχέδια κατασκευής μεγάλων κέντρων δεδομένων σε αγροτικές εκτάσεις βόρεια της Μανίλας.

Φορώντας σκούρο κοστούμι, ο Τραμπ κατέβηκε τα σκαλιά του Air Force One, μερικές φορές σηκώνοντας το χέρι του με σφιγμένη γροθιά καθώς χαιρετούσε την τιμητική φρουρά και τους χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές των Φιλιππίνων.

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Κατεβαίνοντας από το Air Force One, ο Τραμπ παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Φιλιππίνων, τις οποίες ύψωσε και κούνησε προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.

The Philippines plays “YMCA” for Trump as he arrives in the country. pic.twitter.com/m6LWzdGENE — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Tο τραγούδι σήμα κατατεηθέν της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου, το “YMCA” των Village People, έπαιζε στο παρασκήνιο και ο Τραμπ στριφογύρισε λίγο στον ρυθμό πριν κατευθυνθεί στο ελικόπτερό του, Marine One.

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Ο Τραμπ έφτασε στο τέλος της συνόδου κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας και θα συμμετάσχει σε μια “Ειδική Σύνοδο Κορυφής” ΗΠΑ-ASEAN. Πρώτα παρευρίσκεται σε μια συνάντηση του Quad – ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία και Ινδία – που συγκλήθηκε τελευταία φορά πριν από δύο χρόνια. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά του Τραμπ με την ομάδα, την οποία ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, θεωρούσε ως κυρίαρχη πρωτοβουλία εξωτερικής πολιτικής. Αυτή έρχεται πριν από τη συνάντηση APEC που φιλοξενείται από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έχει προηγουμένως εκφράσει αντιρρήσεις για το Quad ως μια απόπειρα να περικυκλωθεί το Πεκίνο. Τα μέλη του Quad έχουν δηλώσει ότι η ομάδα δεν στοχεύει κατά καμίας χώρας.