Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Ο Χουάνγκ είχε αποχωρήσει από την εταιρεία λόγω σκανδάλου που αφορούσε την προσωπική του ζωή και φερόμενη σχέση με ύποπτη κατάσκοπο.

Μια διαδικτυακή αναφορά για την επαναφορά του Χουάνγκ έχει συγκεντρώσει πάνω από 177.000 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και στον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, απορρίπτοντας τα σενάρια περί επικείμενης αντικατάστασής του.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δει τον Τζένσεν Χουάνγκ να επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia (NVDA.O), προσθέτοντας τη φωνή του σε όσους ζητούν την επανένταξη του Χουάνγκ, μετά την αποχώρησή του λόγω μιας σχέσης με μια γυναίκα που εικάζεται ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στις Φιλιππίνες και την Κίνα, είπε ότι πιστεύει ότι ο Χουάνγκ «πήρε ένα καλό μάθημα» και ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα.

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«Σίγουρα δεν θα με πείραζε να το δω αυτό», είπε αναφερόμενος στην πιθανή επιστροφή του Χουάνγκ στην Nvidia. «Θα μπορούσε να επιστρέψει. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα ήθελαν να επιστρέψει».

🚨 JUST IN: President Trump says he’s open to JENSEN HUANG being put back in as Nvidia CEO "I would not mind. I would not mind that!" "I would say that Jensen’s reinstatement, I think he learned a big lesson, I guess maybe one lesson more important than another. But I would certainly not mind seeing that." Elon Musk is backing a "Bring Jensen Back" petition as well Nvidia has lost about $500 BILLION in value since the scandal broke, and the stock is down more than 30% from its October record November 16, 2026

Ο Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής ως διευθύνων σύμβουλος της Nvidia και έχει συζητήσει με στενούς συνεργάτες του τη δυνατότητα επιστροφής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times την Κυριακή.

Μια αναφορά που ζητά την επαναφορά του έχει υπογραφεί από περισσότερους από 177.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τον ιστότοπο που τη φιλοξενεί. Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται ο Έλον Μασκ, Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX SPCX.O και της Tesla TSLA.O, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Replit Αμτζάντ Μασάντ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Epic Games Τιμ Σουίνι.

Ο Τραμπ θεωρεί τον Χουάνγκ ισχυρό σύμμαχο στον επιχειρηματικό κόσμο και τον έχει υποστηρίξει παρά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική του σχέση με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, την ύποπτη κατάσκοπο. Οι δύο δεν έχουν συγγενική σχέση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η σχέση του με τον Τζένσεν Χουάνγκ έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

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«Δεν τέθηκε σε κίνδυνο, και η χώρα μας είναι τώρα ισχυρότερη από ποτέ, και ξέρετε ότι η Κίνα παίζει παιχνίδια μαζί μας, και εμείς παίζουμε παιχνίδια με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν γνώριζε αν η Άλις Χουάνγκ ήταν κινεζική κατάσκοπος και ότι θα διερευνήσει το θέμα.

«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όποια όμορφη γυναίκα έρχεται στη χώρα από την Κίνα, λένε ότι είναι κατάσκοπος. Δεν ξέρω καθόλου αν ήταν κατάσκοπος», είπε.

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Ο Τραμπ ανέφερε ότι ενδέχεται να συζητήσει το θέμα με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτή την εβδομάδα.

Τραμπ: Ο Λούτνικ «κάνει πολύ καλή δουλειά»

Το σκάνδαλο έχει ασκήσει πίεση στον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το αν έχει κάνει αρκετά για να περιορίσει τις αποστολές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει αν ο Λούτνικ πρέπει να απομακρυνθεί, όπως ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον Λούτνικ στενό φίλο, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει σχέδια να τον αντικαταστήσει. Ο Τραμπ είπε ότι ο Λούτνικ «κάνει πολύ καλή δουλειά» και, όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον επικεφαλής του Υπουργείου Εμπορίου, απάντησε: «Ναι, έχω».

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Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Λούτνικ θα συνοδεύσει τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης στο ταξίδι στην Ασία.

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