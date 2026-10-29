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Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από πολυετείς οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο οργανισμός και θα οδηγήσει στην κατάργηση 89 θέσεων εργασίας.

Το πρακτορείο θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες μετάδοσης εταιρικών δελτίων Τύπου, ενώ παράλληλα εξετάζει την εμπορική εκμετάλλευση του αρχείου και της τεχνολογίας του.

Η διακοπή των υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε ως καταστροφική από την Ένωση Δημοσιογράφων, καθώς η χώρα θα μείνει χωρίς εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

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Το μοναδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Φινλανδίας, το STT, ένα από τα παλαιότερα του κόσμου, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τερματίσει τις υπηρεσίες του σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και το φωτορεπορτάζ το επόμενο έτος, αφού επί πολλά χρόνια αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

Τέλος για εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Φινλανδίας, το STT

Έπειτα από διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση, το διοικητικό συμβούλιο του STT ανακοίνωσε ότι «αποφάσισε να βάλει τέλος στις δραστηριότητες του πρακτορείου στον τομέα της πληροφόρησης και της φωτογραφίας». Η οριστική διακοπή αυτών των υπηρεσιών ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου 2027.

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«Την επόμενη Κυριακή κλείνουν ακριβώς 139 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε το STT τις δραστηριότητές του υπό την αρχική μορφή του. Θεωρώ το κλείσιμο των υπηρεσιών μας τραγωδία για τη φινλανδική κοινωνία στο σύνολό της» είπε ο γενικός διευθυντής Κίμο Λααξόνεν.

Suomen Tietotoimiston (STT) uutis- ja kuvatoimistotoiminta päättyy maaliskuun lopussa. Henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut loppuivat keskiviikkona, ja ne johtavat 89 henkilön työtehtävän päättymiseen. October 29, 2026

Η Φινλανδία θα γίνει έτσι μια από τις ελάχιστες δυτικές χώρες που δεν θα διαθέτουν δικό τους ειδησεογραφικό πρακτορείο, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle.

Η αναδιάρθρωση αφορά 95 θέσεις και αναμένεται να οδηγήσει στην κατάργηση 89 εξ αυτών, οι 68 από τις οποίες είναι θέσεις δημοσιογράφων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας. Τριάντα συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμφωνίες συνεργασίας θα λήξουν επίσης.

Το STT θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του που αφορούν τη μετάδοση εταιρικών δελτίων Τύπου, μια υπηρεσία που σήμερα απασχολεί επτά άτομα.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι «διερευνά δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης του αρχείου του και της τεχνολογίας που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη».

Η πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων Φινλανδίας, Μαριάνα Βαρμαβουόρι, χαρακτήρισε την ανακοίνωση αυτή «καταστροφική». «Ο ρόλος του στην παραγωγή και μετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών στη Φινλανδία είναι αναντικατάστατος. Είμαι βαθύτατα σοκαρισμένη που το κράτος και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης σκοπεύουν να αφήσουν το εθνικό πρακτορείο μας να καταρρεύσει», τόνισε στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ