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Η έκτακτη συνεδρίαση στο Ριάντ επικεντρώθηκε στην κρίση με τους αντάρτες Χούθι και στον καθορισμό της δομής της συμμαχίας.

Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχεται το βασίλειο.

Το Σύμφωνο της Μέκκας περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με την οποία επίθεση κατά ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.

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Την εκτίμηση ότι «η θεσμική συγκρότηση της αμυντικής συμμαχίας της Μέκκας βρλισκεται στο τελικό στάδιο» εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής στο Ριάντ.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν ήδη προγραμματισμένη, αλλά πραγματοποιήθηκε εκτάκτως λόγω των εξελίξεων στην Υεμένη και των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η δομή της συμμαχίας και ο διορισμός γενικού γραμματέα.

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«Έχουν γίνει πολλές εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της Συμφωνίας Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας που υπογράφηκε. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο τέλος και αυτών των εργασιών».

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τρόπους ειρηνικής επίλυσης της κρίσης. Ο Φιντάν ανέφερε ότι ελήφθησαν αποφάσεις που αντανακλούν την πολιτική βούληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματικά μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε ξανά. Μοιραστήκαμε ορισμένες απόψεις μας».

Ο Φιντάν επισήμανε τη συμβολή του υπουργού ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, στις στρατιωτικές, επιχειρησιακές και τεχνικές συζητήσεις.

«Τι μπορεί να γίνει σε θεσμικό επίπεδο, τόσο στρατιωτικά όσο και τεχνικά; Πού κατευθυνόμαστε; Συζητήσαμε τη θεσμική μας συγκρότηση στην Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, αλλά και τι μπορεί να γίνει σχετικά με το υφιστάμενο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα. Ήταν μια παραγωγική ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους των κρατικών ΜΜΕ της Τουρκίας.

Στρατιωτικές δυνάμεις Τουρκίας, Πακισταν

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Στο πλαίσιο του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

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