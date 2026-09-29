Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ποσότητα κοκαΐνης συνολικής αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων εξαφανίστηκε από τον χώρο φύλαξης αποδεικτικών στοιχείων του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Σούβα των Φίτζι.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι επτά από τις τριάντα εννέα συσκευασίες ναρκωτικών είχαν κλαπεί, ενώ οι υπόλοιπες είχαν αντικατασταθεί με αλεύρι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, εστιάζοντας σε πρόσωπα που είχαν άμεση πρόσβαση στη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού σε μια χώρα που αποτελεί πλέον κόμβο διακίνησης ναρκωτικών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αρκετά κιλά κοκαΐνης, που κρατούνταν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια σημαντική υπόθεση ναρκωτικών στα Φίτζι, εξαφανίστηκαν από δικαστήριο, ανακοίνωσε την Τρίτη η Αστυνομία, με τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τα ναρκωτικά, αξίας περίπου 31 εκατομμυρίων δολαρίων, αντικαταστάθηκαν με αλεύρι.

Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά που κλάπηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Σούβα, την πρωτεύουσα του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού, ανέρχονταν σε σχεδόν 40 κιλά.

Advertisement

Advertisement

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα αφού στις 15 Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκε η κλοπή επτά από τις 39 συσκευασίες κοκαΐνης από χώρο φύλαξης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εγκληματολογικές εξετάσεις στα ναρκωτικά που είχαν απομείνει επιβεβαίωσαν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν παραβιαστεί, ανακοίνωσε την Τρίτη η Αστυνομία, προσθέτοντας ότι θα ανακρίνει ένα πρόσωπο που θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος και φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

«Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν παραβιαστεί και η έρευνα επικεντρώνεται σε εκείνους που είναι άμεσα επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων στο αρχείο του Ανώτατου Δικαστηρίου», ανέφερε η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το ειδησεογραφικό μέσο Fiji Village ανέφερε ότι οι υπόλοιπες 32 συσκευασίες είχαν γεμίσει με αλεύρι.

Όσοι ευθύνονται για την κλοπή θα αντιμετωπίσουν όλη την αυστηρότητα του νόμου, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σιρόμι Τουράγκα.

«Είναι σοκαριστικό… κανείς δεν θα γλιτώσει», δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Fiji One, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια ποινή προβλέπεται για τους δράστες.

Advertisement

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η κοκαΐνη είχε κατασχεθεί από τον υπήκοο των Φίτζι και του Καναδά, Τζόσουα Αζίζ Ραχμάν, το 2019 και φυλασσόταν στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο, ενώ εκείνος ασκούσε έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής που του επιβλήθηκε το 2021.

Missing cocaine exhibits a very serious issue – Naivalurua https://t.co/wQFXZPyGAk #Cocaine — fijivillage (@fijivillage) September 27, 2026

Η Αστυνομία των Φίτζι έχει αναφέρει ότι οι υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπως η μεθαμφεταμίνη και η κοκαΐνη, έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2018.

Advertisement

Το 2024, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι τα Φίτζι είχαν αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό.

Ο αριθμός των συλλήψεων για ναρκωτικά, κυρίως σε υποθέσεις που συνδέονται με μεθαμφεταμίνη, υπερτριπλασιάστηκε το 2023, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

(Πηγή: Reuters)

Advertisement