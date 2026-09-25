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Μπαράζ κλοπών τροχών σημειώθηκε στη Μεταμόρφωση, όπου περίπου 10 σταθμευμένα αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα σε μία νύχτα χωρίς τους τέσσερις τροχούς τους. Το περιστατικό καταγράφηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι δράστες φέρεται να έδρασαν οργανωμένα, σηκώνοντας τα αυτοκίνητα με γρύλους και αφαιρώντας από κάθε όχημα ζάντες και ελαστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι γρύλοι παρέμειναν κάτω από τα οχήματα, με τους ιδιοκτήτες να τα βρίσκουν το επόμενο πρωί ανυψωμένα και χωρίς τροχούς.

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Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από σχετική δημοσίευση στην ομάδα του Facebook «Τα νέα της Μεταμόρφωσης», όπου κάτοικοι αναφέρθηκαν σε σημεία στα οποία φέρεται να σημειώθηκαν οι κλοπές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η οδός Βάρναλη, ενώ υπάρχει επίσης αναφορά για περιστατικό έξω από το Δημαρχείο Μεταμόρφωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιούνται νυχτερινές περιπολίες από εταιρεία security. Ωστόσο, οι δράστες φαίνεται πως κατάφεραν να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να αφαιρέσουν τους τροχούς από μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Κάτοικοι υποστηρίζουν, παράλληλα, ότι οι κλοπές τροχών έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φέρεται να είχαν αφαιρεθεί τροχοί από δύο αυτοκίνητα στην οδό Κλεισθένους.

Οι αναφορές κατοίκων κάνουν λόγο και για κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, με τους δράστες να παραβιάζουν σταθμευμένα οχήματα και να αποχωρούν με αυτά.