Μια από τις χειρότερες τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών θεωρήθηκε το τροχαίο δυστύχημα με σχολικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Φλόριντα, με θύματα μία 15χρονη μαθήτρια και ένα οδηγό αυτοκινήτου και άλλους επτά τραυματίες.
Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο πλάι κοντά στους πίσω τροχούς του σχολικού, το οποίο κατευθυνόταν προς το Λύκειο Winter Haven. Λόγω της σύγκρουσης έσκασε ένα από τα λάστιχα του σχολικού και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τζιπ που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στο τζιπ επέβαινε ένας άνθρωπος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ενώ στο σχολικό επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, από τα οποία οι 37 ήταν νεαροί μαθητές και μαθήτριες.
Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ, γύρω στα επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με πιθανά τραύματα και ότι ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Ήταν ένα φρικτό ατύχημα. Ήταν ένα φρικτό, τραγικό πρωινό. Χάσαμε τη ζωή μιας όμορφης μαθήτριας της 10ης τάξης», τόνισε ο Τζαντ.
«Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο φρικτή τραγωδία με σχολικό λεωφορείο που έχουμε βιώσει εδώ και δεκαετίες, από όσο μπορώ να θυμηθώ», ανέφερε ο Τζαντ.