Υπέκυψε στα τραύματά της η Χριστίνα Θεοδοσίου η οποία είχε μετακομίσει στη Φλόριντα τα τελευταία χρόνια μετά από ατύχημα που είχε με ένα golf cart το οποίο οδηγούσε ο 64χρονος σύζυγός της.

Η Χριστίνα Θεοδοσίου έκανε βόλτες στο Νοκάτι της Φλόριντα, το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, μαζί με τον σύζυγό της, Άντζελο Θεοδοσίου, όταν έπεσε από το golf cart και και χτύπησε το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης που εξασφάλισε το Law & Crime.

Ο 64χρονος σύμφωνα με τις Αρχές φαινόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν δέχτηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα μάτια του Θεοδοσίου ήταν «ερυθρά και υγρά και οι κόρες του παρουσίαζαν ερυθρό σκληρό χιτώνα». Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μπορούσαν επίσης να μυρίσουν «οσμή αλκοολούχου ποτού» πάνω του «από απόσταση περίπου ενός μέτρου σε ανοιχτό χώρο».

Οι Αρχές σημείωσαν ότι την επόμενη ημέρα «ρωτούσε επανειλημμένα τι συνέβαινε και γιατί είχε συλληφθεί». Ο δικηγόρος του, L. Lee Lockett, δήλωσε ότι ο χήρος είναι «καταρρακωμένος» και επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη νύχτα του δυστυχήματος. «Είναι συντετριμμένος», είπε ο Lockett στη St. John’s Citizen.

Ο Άντζελο Θεοδοσίου κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικό έλεγχο. Αποφυλακίστηκε με εγγύηση την επόμενη ημέρα της σύλληψής του.

Κάτοικοι του δημοφιλούς προορισμού για συνταξιούχους δήλωσαν στο Law and Crime ότι πίστευαν πως ένα μονοπάτι πράσινου που άνοιξε πρόσφατα αναπόφευκτα θα προκαλούσε ατύχημα αργά ή γρήγορα, καθώς έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη συμφόρηση. Μερικοί ανέφεραν συγκρούσεις ανάμεσα σε golf cart και ηλεκτρικά ποδήλατα.

Σημειώνεται ότι ο Άντζελο Θεοδοσίου είχε μαζί με τον αδερφό του στο παρελθόν το Jackson House Restaurant στο Jackson Heights του Κουίνς.

Δεν είναι σαφές πότε συνταξιοδοτήθηκε και μετακόμισε στη Φλόριντα.