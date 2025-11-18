Η νεαρή μελαχρινή, κρατώντας ένα κόκκινο πον πον, εμψύχωνε τους Georgia Bulldogs που επικράτησαν με 35-10 των Texas Longhorns.
«Μόλις έγινα οπαδός των Georgia Bulldogs», σχολίασε χρήστης στο Χ μαζί με τη φωτογραφία της κοπέλας, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα 5,1 εκατομμύρια views.
Σύμφωνα με τη New York Post, η φοιτήτρια ονομάζεται Χάρλεϊ, είναι ενεργή στα social media και διανύει το πρώτο της έτος στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα, λίγο πριν τον αγώνα είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok, παρουσιάζοντας το φόρεμα που επέλεξε για το γήπεδο και γράφοντας «GO DAWGS BEAT TEXAS».
GO DAWGS BEAT TEXAS♬ Delta Dawn – Tanya Tucker
Μετά το στιγμιότυπο από το ESPN, η Χάρλεϊ είδε τον αριθμό των followers της στο TikTok να εκτοξεύεται, ενώ η ίδια αστειεύτηκε: «Θα έγραφα κάτι για τα 15 λεπτά δημοσιότητας, αλλά έχω τεστ στη χημεία».