Η Kim Kardashian δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο από τις τελευταίες απαιτητικές εβδομάδες που πέρασε, καθώς προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, στις οποίες τελικά δεν πέρασε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένη, δηλώνοντας εξαντλημένη μετά τις δυσκολίες που πέρασε. «Είμαι εξαντλημένη. Κάθε φορά που νιώθω πως κάνω ένα βήμα μπροστά, κάτι συμβαίνει και μοιάζει να με κρατά πίσω», περιγράφει με δάκρυα στα μάτια. Στη συνέχεια εξηγεί ότι επί τέσσερις μήνες είχε αφοσιωθεί πλήρως στο διάβασμα, ακυρώνοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και περιορίζοντας τη ζωή της μόνο στη μητρότητα και στη μελέτη.

Advertisement

Advertisement

«Έχω ήδη μοιραστεί μεγάλο μέρος αυτού του ταξιδιού και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα τις δύο τελευταίες εβδομάδες της προετοιμασίας – τα πάνω, τα κάτω και όσα συνέβησαν ανάμεσά τους. Στις 7 Νοεμβρίου έμαθα ότι δεν πέρασα. Ήταν απογοητευτικό, αλλά όχι καθοριστικό. Αυτό το όνειρο είναι πολύ σημαντικό για να το εγκαταλείψω. Θα συνεχίσω να διαβάζω, να μαθαίνω και να προσπαθώ μέχρι να τα καταφέρω», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.