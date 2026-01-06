Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της γαλλικής Μετς χαρακτηρίστηκε ως ήρωας μετά την επιστροφή του στον τόπο της πυρκαγιάς σε ένα μπαρ στην Ελβετία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να σώσει τη φίλη του.

Ο Tahirys dos Santos υπέστη «εγκαύματα σε περίπου 30% του σώματός του» μετά την είσοδό του στο φλεγόμενο μπαρ Le Constellation στο Κραν-Mοντανά για να σώσει τη φίλη του, όπως δήλωσε ο ατζέντης του Christophe Hutteau στο BFMTV.

Ο Dos Santos μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη κλινική στη Στουτγάρδη για θεραπεία, ενώ και η φίλη του υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα και τραυμάτισε περισσότερα από 100, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κάτω των 19 ετών του Λουξεμβούργου, Eliot Thelen.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν Γάλλοι και Ιταλοί υπήκοοι, με το νεότερο θύμα να είναι μια 14χρονη Ελβετή, σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Valais.

Σύμφωνα με τον Hutteau, ο 19χρονος dos Santos βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο υπόγειο του μπαρ και αρχικά κατάφερε να διαφύγει στο δρόμο.

Ωστόσο, όταν ο dos Santos συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα του ήταν ακόμα στο μπαρ, έτρεξε πίσω στο φλεγόμενο κτίριο για να την σώσει.

💬 "Il est reparti dans les flammes pour sauver sa petite-amie"



L'agent de Tahirys Dos Santos, jeune footballeur du FC Metz, raconte l'acte héroïque de son joueur lors de l'incendie à Crans-Montana pic.twitter.com/y3jnTd22D0 Advertisement January 3, 2026

«Υπέστη αρκετά σοβαρά εγκαύματα, αλλά είναι σε θέση να επικοινωνεί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά, γιατί υποφέρει τρομερά», εξήγησε ο Hutteau, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον μπορεί και αναπνέει μόνος του.

«Ο Tahirys δεν είναι μόνο θύμα, αλλά και ήρωας, θα μπορούσαμε να πούμε», δήλωσε ο ατζέντης τους. «Είχα την τύχη να του μιλήσω για πρώτη φορά χθες το βράδυ (Παρασκευή), μόνο για λίγο, καθώς το σώμα του είναι σχεδόν ολόκληρο επιδεμένο. Ήταν μαζί με τους γονείς του, δεν του έκανα καμία ερώτηση για τις περιστάσεις, ήθελα περισσότερο να τον καθησυχάσω», πρόσθεσε.

«Με τα εγκαύματα, οι πρώτες μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες λόγω πιθανών μολύνσεων. Πρέπει να περιμένουμε τέσσερις ή πέντε μέρες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ θετικά, ενθαρρυντικά σημάδια», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της Μετς, Gauthier Hein, εξέφρασε την υποστήριξή του στον νεαρό παίκτη και την οικογένειά του σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

«Είμαστε όλοι στο πλευρό του Tahirys και της οικογένειάς του. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που μας κάνει να νιώθουμε ταπεινοί. Υπάρχει το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και η ζωή παράλληλα με αυτό. Ελπίζουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Hein. «Δεν είναι μόνο καλός παίκτης, είναι και καλός άνθρωπος που εκτιμάται πολύ στα αποδυτήρια και δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη».