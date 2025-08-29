Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην μεταπολεμική Ουκρανία, υποστηρίζοντας μια πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τεσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Η πρόταση φέρεται να έγινε στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

«Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις».

Η ιδέα αυτή αντιμετωπίζει την αντίθεση των ευρωπαϊκών και έχει ήδη απορριφθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της κρίσιμης υποστήριξης του Πεκίνου προς τις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο μεταπολεμικός εδαφικός έλεγχος.

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά το θέμα των Κινέζων ειρηνευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφάλειας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

FT Exclusive: Donald Trump suggested inviting China to supply peacekeepers to monitor a neutral zone along Ukraine's front line as part of a peace settlement with Russia, according to four people briefed on the discussions. https://t.co/yJWxsfTM9f pic.twitter.com/KzCf2SRSjm — Financial Times (@FT) August 29, 2025

Ευρωπαίοι και Ζελένσκι αντίθετοι με την ιδέα του Τραμπ

Η ιδέα -σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα- συναντά σθεναρή αντίθεση από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει απορριφθεί και στο παρελθόν από τον Ζελένσκι, λόγω της στήριξης που παρέχει το Πεκίνο στη ρωσική πλευρά.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την επιβολή μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία, καθώς και τη δομή μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ πιέζει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο παραμένει ένα μεγάλο χάσμα σε σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού ελέγχου μετά τον πόλεμο.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζήτησαν μια δομή, στην οποία θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα περιπολείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις, ως το πρώτο επίπεδο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Ρώσοι είχαν ρίξει την ιδέα στο τραπέζι την άνοιξη του 2022

Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά την ιδέα των κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων ως τμήμα ενός πλαισίου εγγύησης ασφάλειας κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Η πρόταση της Μόσχας εκείνη την εποχή ανέφερε ότι τα κράτη-εγγυητές που είχαν υπογράψει μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης -οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία- θα υπερασπίζονταν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης στη χώρα.

Η ρύθμιση αυτή ήταν και παραμένει μη υλοποιήσιμη για το Κίεβο, καθώς η Μόσχα πρότεινε ότι όλα τα κράτη-εγγυητές θα έπρεπε να εγκρίνουν οποιαδήποτε απάντηση σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι η Ρωσία θα ασκούσε βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή στο να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου, αφού η Ρωσία πιο πρόσφατα υπαινίχθηκε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.